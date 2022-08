Uma carreta carregada com laranjas e limões tombou na tarde dessa segunda-feira (22) na MG-050, em Pratápolis (MG).

Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que estava trafegando sentido Itaú de Minas quando perdeu o controle em uma curva e tombou na altura do km 389.

Com o tombamento, a carga caiu na pista e parte dela ficou danificada. O motorista fez teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool.

A Polícia Militar informou que o condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso (MG) com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PM, a pista foi sinalizada e precisou ser interditada até que a carreta fosse retirada do local. De acordo com os militares, não foi encontrada a nota fiscal da carga, que seria levada para São Sebastião do Paraíso.

O veículo foi removido para um pátio credenciado.

Fonte: G1