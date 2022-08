Conrado Rodrigues Almeida, natural de Pains, de apenas 9 anos, foi aprovado em um período de dois meses, na primeira fase dos testes para as categorias de base de dois grandes clubes do país: o Fluminense (RJ) e o Corinthians (SP).

De acordo com informações do portal Tribuna Centro-Oeste, no dia 20 de junho, Conrado esteve no Fluminense, onde passou por avaliações durante uma semana, sendo aprovado.

Já no dia 6 deste mês, ele esteve no Corinthians, e foi aprovado também após uma semana de avaliações.

Em entrevista ao Tribuna, a mãe do craque, Natacha Rodrigues Silva, contou que sempre apoiou o sonho do filho. “Ele sempre amou jogar bola. Sempre brincava no quintal de casa ou na rua com os amigos. Ele começou aos treinos e foi ganhando mais habilidades e mais confiança ao jogar bola. Ele é canhoto, joga com a perna esquerda, e quando ele começou a treinar em Formiga, teve mais noção dos jogos, mas sempre amou e sempre teve uma visão maravilhosa ao jogar”, comentou.

Em breve, o Corinthians entrará em contato com a família de Conrado para acertar os detalhes para o início dos treinos com a base do time, onde passará por novas avaliações para confirmar sobre sua evolução no esporte. Em outubro, o pequeno também voltará a participar de treinos e avaliações no Fluminense.

Fonte: Tribuna Centro Oeste