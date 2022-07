Um carro pegou fogo na BR-040, na altura do pedágio de Itabirito, na região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (3).

O veículo é um Volkswagen CrossFox. As imagens foram registradas por motoristas que passavam pelo local e mostram o automóvel sendo consumido pelas chamas.

O incêndio foi debelado por uma equipe da Via-040, concessionária que administra o trecho. Segundo a sala de imprensa do Corpo de Bombeiros, militares que passavam pela via também auxiliaram no combate.

O carro ficou completamente destruído.

