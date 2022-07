Mateus Solano, recém-saído de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, gravou participação na nova temporada do “Lady Night”, da Tatá Werneck, que estreia em breve no Multishow.

Na entrevista, o ator comentou sobre o início da carreira, histórias divertidas vividas no teatro, e ainda relembrou os papéis mais marcantes da sua trajetória.

Lady Night 2

“Eu sempre levo alguma coisinha dos personagens que faço. O Félix (Amor à Vida – 2013), por exemplo, eu tenho muito da personalidade dele”, disse Solano na gravação.

“O que eu consegui foi juntar o fato de ele ser um cara dentro do armário e, em determinado momento, todo mundo percebeu que quem estava dentro do armário não era o Félix e sim a sociedade, preconceituosa”, concluiu. Tatá também trabalhou nesse sucesso de Walcyr Carrasco.

Letícia Salles tem personagem definida em nova novela das sete

Intérprete de Filó na primeira fase de “Pantanal”, Letícia Salles chamou atenção tanto do público quanto da imprensa e, após concluir sua jornada no remake e passar o bastão para Dira Paes, não demorou muito para ser reservada para um novo trabalho na Globo.

A jovem atriz vai integrar o elenco de “Vai na Fé”, a substituta de “Cara e Coragem” na faixa das 19h, escrita por Rosane Svartman, com direção de Paulo Silvestrini.

Letícia fará uma personagem totalmente diferente do seu trabalho de estreia. Trata-se de uma vilã que terá muito destaque na história. Além disso, a atriz terá a oportunidade de enveredar pelo humor e desfilar uma personagem ultraurbana.

“Vai na Fé” é o primeiro folhetim solo de Svartman, após uma sequência de sucessos ao lado de Paulo Halm, que deixou a Globo.

A trama contará a história de Solange, uma mulher batalhadora que vende quentinhas com ajuda da amiga Bruna.

Para atrair clientes, ela improvisa no funk, solta o som e sempre modifica as letras de alguns clássicos do batidão de acordo com as receitas do dia.

Evangélica, a protagonista verá sua vida mudar ao trabalhar como backing vocal e dançarina de um ídolo da música, o cantor Lui Lorenzo.

Gravando

O garotinho Miguel Venerabile, após viver Gael em “Gênesis” e Jessé na série “Reis”, acertou com a Globo.

Ele fará o personagem Joca em “Mar do Sertão”, a próxima novela das seis.

Mundo equestre

Na próxima terça-feira, às 18h30, o Canal do Criador (Sky e parabólicas), estreia a segunda temporada de “Ride”, em cinco episódios.

O primeiro capítulo destaca os poderes terapêuticos dos pôneis nas Montanhas Rochosas Canadenses e acompanha também a Copa das Nações da Federação Equestre Internacional (FEI) Longines.

Primeiro no streaming

Julia Foti fará sua estreia na Netflix, em breve, como integrante do filme “Vizinhos”. Camila é a personagem, filha de Walter (Leandro Hassum) e Joana (Julia Rabello).

Os pais a tratam como uma “filhinha que não cresceu”. Mas a jovem vai se mostrar toda cheia de atitude.

Também em TAGEM

Além de já ter concluído esse trabalho para a Netflix, Julia Foti possui vários outros no currículo, como “Toda Forma de Amor”, “Brilhante F.C”, “Pedro e Bianca”, “O Negócio”, “Novo Mundo”, ”Juacas 2” e “Depois a Louca Sou Eu”.

Detalhe: a atriz também gravou “Todas as Garotas em Mim”. Interpreta Bárbara, que muitos desconfiam que tenha um caso com Júlio Werner (Ângelo Paes Leme).

Série policial

No próximo dia 9, às 20h30, o canal ID estreia “Barbie e Ken: O Casal Assassino (Ken and Barbie Killers:The Lost Tapes”, minissérie em quatro episódios já disponível no discovery+.

A produção traça o perfil do casal que vivia em frente às câmeras, e relembra as investigações dos crimes a ele atribuídos pela justiça.

Entrevista

Daniela Albuquerque recebe a jornalista Michelle Barros no “Sensacional” da próxima terça-feira, às 22h30, pela Rede TV!.

Sobre o pedido de demissão da Globo, “queria ter oportunidade de fazer outras coisas e essa oportunidade, que eu tentei por vários caminhos, não veio”, declarou Michelle.

E o oficial?

As últimas notícias envolvendo o craque Neymar chegaram assim: o clube tal “teria” informado; o jogador “estaria” incomodado; a reunião “aconteceria”, Neymar “teria” beijado…

Complicado, no mínimo.

Fim de papo

Com produção da Conspiração Filmes, sob encomenda da Globo, foram concluídas as gravações da série “Fim”, projeto baseado no primeiro romance de Fernanda Torres. Mayana Neiva e Fábio Assunção estão no elenco.

Direção de Andrucha Waddington e Daniela Thomas.

Mundo drag

“De Repente Drag”, dirigido e roteirizado por Rafaela Gonçalves, chega aos cinemas no 4 de agosto. É o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher preta no Maranhão e o segundo por uma mulher, no mesmo estado. Na história, cansado de ser piada na emissora onde trabalha, o repórter Julião Siqueira (Ruan do Vale) decide que é hora de mudar.

Ele encontra a drag queen Lohanny (Frimes), envolvida em um caso de tráfico de pessoas, e vê ali a oportunidade para sua mudança de cargo, mas precisará entrar no universo drag.

Elenco

O longa-metragem “De Repente Drag”, além de Ruan do Vale e Frimes, também reúne Silvero Pereira, Silvetty Montilla, Marcia Pantera, Monica Morette, entre outros.

A produção faz parte da seleção do Selo ELAS de 2020, iniciativa da Elo Company que visa fomentar o cinema feito por mulheres.

Bate-Rebate

Globo exibe dia 25, em “Tela Quente”, o inédito “Superação – O Milagre da Fé”.

Sobre o “Cake Boss” na Rede TV!, a emissora vai apostar no conteúdo enlatado…

…Mas as “cabeças” serão feitas por brasileiros.

Todos os capítulos de “Pantanal” já foram entregues por Bruno Luperi…

…Mas é evidente que se houver necessidade de mexer nos capítulos, o roteirista será convocado.

Hoje tem a estreia de mais uma temporada do “Canta Comigo Teen” na Record…

…Apresentação de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

…Natural, a partir de agora, André Marques aparecer em outras emissoras de TV…

…Ele pretende reforçar o desejo de investir em um formato gastronômico…

…As chances de isso acontecer na TV paga são muito grandes.

C’est fini

O chef Giuseppe Gerundino, do “Cozinhe se Puder”, foi integrado à equipe do “Bake Off Brasil”, em substituição a Olivier Anquier. E a chegada de Gerundino deu uma pitada de humor ao programa. Gravando.