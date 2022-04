Um veículo Nissan Kicks, com seis ocupantes, capotou nessa segunda-feira (18) a aproximadamente 4 Km da BR-262, na rodovia que liga a Capelinha do Barreiro à cidade de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares compareceram ao local por volta das 6h30 e encontraram os seis ocupantes do veículo. Duas mulheres precisaram de atendimento médico e foram levadas para o Hospital Escola em Uberaba.

Os outros quatro ocupantes dispensaram atendimento no local. As causas do acidente não foram divulgadas pela corporação.

Fonte: Tapiraí TV