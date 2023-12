A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está preparando um planejamento especial para a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Palmeiras, Atlético e Flamengo ainda na briga pelo título da competição, a entidade fará três operações nos jogos das respectivas equipes.

O Galo vai enfrentar o Bahia, em Salvador, enquanto o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro, no Mineirão, e o Flamengo viaja para a capital paulista para o duelo diante do São Paulo.

Arena Fonte Nova, Mineirão e Morumbi receberão as taças, medalhas e o palco para a consagração do campeão. Apesar da grande vantagem do Palmeiras, a CBF considera desrespeitoso com Atlético e Flamengo não se preparar para uma possível reviravolta.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri e confirmada pela reportagem de O Tempo Sports. Para conquistar o título, o Atlético precisa reverter um saldo de oito gols, enquanto o Flamengo de 16. Para isso, as duas equipes precisam vencer suas respectivas partidas e torcer para o tropeço do Palmeiras.

Fonte: O Tempo