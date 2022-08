Como se não bastasse ter exportado o Vírus da Covid-19, a China agora paga caro pelo desrespeito ao Meio Ambiente, a maior poluidora do mundo, agora volta a utilizar na sua matriz energética o Carvão Vegetal, um dos maiores poluidores e responsável pelos gases do efeito estufa na atmosfera.

Sua Usina Hidrelétrica, que tem como maior fornecedor de água para suas turbinas, está só com 45% do volume normal do Rio Yangtze, as turbinas não podem ser ligadas, as cidades sofrem com o calor de 45 graus, sem energia, nas residências, industrias, shoppings centers, linhas de metrô, todas estão sofrendo com as terríveis ilhas de calor que afetam o País mais populoso do mundo.

Contrariando o Meio Ambiente, estão disparando foguetes nas nuvens para induzirem a condensação para depois provocar a precipitação atmosférica, como uma grande solução, porém, tudo isso está sendo negada pela Natureza, que agora age em legítima defesa contra aqueles que a degradam e prejudicam suas Florestas e a sua Biodiversidade da China hoje com 45 graus

Não são as Centúrias de Nostradamus, mas sim a Relação da Causa e Efeito contra os Governantes e os Seres Humanos insensatos, que insistem na Marcha da Insensatez.

Essa é a grande realidade hoje na China com 45 Graus.