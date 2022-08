Um homem de 33 anos foi morto dentro de uma loja de conveniência na Avenida Antônio Olímpio de Morais, no Centro, em Divinópolis, nesta segunda-feira (22).

A motivação do crime não foi informada e até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a vítima tinha sido morta com golpe de faca.

Após os trabalhos da perícia, o corpo ficou na responsabilidade do serviço municipal de luto. Conforme a PM, as buscas para localizar possíveis suspeitos seguem em andamento.

