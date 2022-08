Após 17 horas de trabalhos, o menino de 8 anos que foi resgatado de dentro de um buraco morreu a caminho do hospital. A criança caiu em uma vala, na cidade de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Foram quase 17 horas de trabalho para a retirada da criança. O buraco tem aproximadamente seis metros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram ao local por volta das 17h de domingo. O trabalho era cuidadoso devido ao risco de desabamento. Os militares fizeram escavação técnica e manual para tentar resgatar o garoto.

Desde as primeiras horas, as equipes recorreram a várias estratégias para tentar retirar o menino da vala. Os bombeiros tentaram fazer o içamento, porém não tiveram êxito. Para garantir a segurança do pequeno, foi necessário fazer uma proteção para que ele não seja atingido em caso de desabamento.

O local onde ele caiu é um terreno que está em obras e não estava cercado ou sinalizado. Ao todo, foram três equipes do Corpo de Bombeiros nos atendimentos. Os trabalhos são acompanhados por uma equipe médica do município.

Fonte: O Tempo