No sábado (20) o evento Cras na Praça foi concluído e atingiu o objetivo de divulgar os serviços socioassistenciais dos Cras, além de outros serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, tais como o Cadastro Único, o Creas, o Centro de Convivência do Idoso e o Banco Municipal de Alimentos.

O evento é uma oportunidade de ofertar entretenimento e fortalecer ações com o terceiro setor, tendo em vista a participação do Instituto Tatame do Bem que realizou apresentações de jiu-jitsu, da Associação Capoeira das Gerais que realizou apresentações de capoeira, do Unifor-MG com a participação dos cursos de enfermagem, fisioterapia e educação física, do Teatro Columba e do Senac com a demonstração dos cursos de beleza e uma cozinha show pela qual o chef de cozinha, Toninho Lacerda, preparou uma paella mineira.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano já se prepara para a edição do Cras na Praça em 2023.

Fonte: Decom