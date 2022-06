Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na BR-040, em Conselheiro Lafaiette, na região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida foi embaixo da ponte do bairro São Dimas. No momento do acidente havia muita neblina no local, o que comprometeu a visibilidade.

Bateram de frente um Jeep Renegade que seguia no sentido Rio de Janeiro e um corsa que seguia no sentido contrário. O motorista do Corsa estava sozinho e foi socorrido em estado grave.

No Jeep Renegade estavam quatro vítimas, duas estavam deitadas na rodovia e duas estavam em pé. Todos os feridos foram socorridos por ambulâncias para hospitais da região.

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos. As causas do acidente não foram identificadas. “O Corpo de Bombeiros orienta que sob forte neblina, chuva ou fumaça, reduzindo a visibilidade da via, é imprescindível que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade para que se evitem acidentes. Em caso de acidentes o rápido acionamento via 193 pode salvar vidas”, explicam os bombeiros.