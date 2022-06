A sequência ruim do Atlético no Campeonato Brasileiro e a queda de rendimento da equipe colocam em xeque a permanência do técnico Antonio Mohamed no clube. Porém, uma demissão, antes do duelo de domingo (19) contra o Flamengo, está descartada.

Com 35 partidas no comando do alvinegro, com 21 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, e conquistando o Mineiro e a Supercopa do Brasil, Turco tenta ter o mesmo sucesso que o antecessor Cuca, mas, neste momento, sofre com críticas da imprensa e grande rejeição da torcida.

Em coletiva concedida no início da semana, Caetano deixou claro que, para ele, manter o treinador é o caminho mais certo. Contudo, esta linha não é unânime na cúpula.

Um ponto que favorece o treinador foi a postura (principalmente a defensiva) do time no empate sem gol com o Ceará, no Castelão, que, internamente, soou como alento para uma reação. Uma nova postura dos jogadores também é aguardada, dividindo assim as responsabilidades.

No domingo (19), o Atlético encara o Flamengo pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h, no Mineirão.