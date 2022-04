Na noite desse sábado (9), policiais militares do 23° BPM, 63° BPM e 7ª Cia PM Ind PE interceptaram mais de 100 quilos de maconha em barras oriundas da cidade de Santa Helena, município do Estado do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. Cinco homens e uma mulher em três veículos foram presos na MG-050.

A Polícia Militar recebeu informações de que o carregamento de drogas seguia do Paraná para Divinópolis. Foi montada operação de cerco e bloqueio no município de Formiga, localidade onde os três veículos foram interceptados. Em um dos carros foram localizados 4 fardos com vários tabletes de maconha, pesando cerca de 110 quilos de maconha e uma pistola calibre .380.

Cinco homens, de 38, 35, 28, dois deles de 27 anos, e uma mulher de 29 anos foram presos. Na casa do suspeito de 28 anos, situada no bairro Floresta, em Divinópolis, foram apreendidas 82 pedras menores e outras seis pedras brutas grandes de crack, duas balanças de precisão e materiais para embalagem da droga.

Os envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. Possivelmente, a droga que seguia para Divinópolis teria sido adquirida no Paraguai, configurando o fato Tráfico Intencional de drogas.

Fonte: Polícia Militar