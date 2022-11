Uma colisão entre um caminhão de combustíveis e uma caminhonete Amarok na tarde deste domingo (20), deixou vítimas na rodovia MG-050 entre Formiga e Córrego Fundo.

De acordo com o Tenente Edson da Polícia Militar de Formiga, após o acidente, a caminhonete pegou fogo e os ocupantes teriam vindo a óbito.

O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate as chamas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Civil também estão no local.

Não há ainda informações sobre o número de vítimas e suas origens.

A pista está totalmente interditada nos dois sentidos.

**Essa matéria está em atualização**

Fonte: 104 FM