Um formiguense de 19 anos morreu no acidente registrado na tarde deste domingo (20), na MG-050, entre Formiga e Córrego Fundo.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão entre um caminhão de combustíveis e uma caminhonete ocorreu na altura do km 206.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com o caminhão em chamas, sendo informado que havia um outro veículo envolvido. Imediatamente, isolaram o local.

O condutor do caminhão, de 42 anos, relatou aos policiais que deslocava com a composição veicular, que tracionava o semi-reboque tanque/combustível, que estava vazio, quando em uma curva se deparou com a caminhonete VW Amarok, em sentido contrário e na contramão de direção, momento em que não foi possível evitar a colisão frontal.

Com o impacto, os veículos foram tomados pelas chamas, tendo condutor e passageiro da composição veicular conseguido sair do veículo.

Devido às chamas e ao grande impacto, o condutor da caminhonete ficou preso às ferragens, tendo seu corpo ficado totalmente carbonizado.

O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para combater as chamas nos veículos e resfriar o tanque.

A perícia compareceu para realizar trabalhos de praxe liberando o corpo da vítima fatal para a funerária de plantão. A pista ficou totalmente interditada em ambos sentidos, sem previsão de liberação até o momento devido limpeza da via e resfriamento total dos veículos.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária