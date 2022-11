Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão leiteiro foi registrado nessa terça-feira (29) na BR-354.

O automóvel, com placas de Paraíba Do Sul/RJ, seguia de Iguatama para Arcos, quando na altura do km 464, no instante em que realizava uma ultrapassagem, seu condutor, de 47 anos, foi surpreendido pelo caminhão emplacado em Lagoa da Prata que repentinamente saiu de uma estrada vicinal e entrou na pista, não sendo possível evitar a colisão frontal.

Devido ao impacto, o condutor do caminhão, de 26 anos, não se feriu. O motorista do Palio sofreu ferimentos leves, sendo socorrido pelo Samu de Arcos e encaminhado para o hospital.

O Fiat / Palio estava com a documentação atrasada e foi removido para o pátio do guincho credenciado de Arcos.