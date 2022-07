A semana na região Centro-Oeste de Minas começou ensolarada e assim deve permanecer ao longo dos próximos dias. Os climatologistas explicaram que o período é marcado por céu aberto, tempo seco e sem previsão de chuvas. Além disso, as temperaturas devem variar entre 11°C e 29°C nesta semana.

A climatologista Alcione Wagner explicou que um bloqueio atmosférico continua atuando na região, o que aquece o ar por compressão, além de impedir a chegada de novas frentes frias. Por isso, as temperaturas no período da tarde devem chegar próximas aos 30°C. Já o amanhecer permanece com temperaturas amenas, entre 13°C e 17°C.

Inverno

Esta semana marca o primeiro mês de inverno, que começou no dia 21 de junho. A previsão para a estação neste ano não apontava frio rigoroso e os próximos dias não devem ser diferentes.

O climatologista Ruibran dos Reis esclareceu que, normalmente, as massas de ar frio chegam no fim de junho. Neste ano, o frio prevaleceu mais no outono do que no inverno, quando o mês de maio registrou o período mais frio do ano.

No entanto, Ruibran explicou que o inverno deste ano não tem características atípicas. É comum que a estação em Minas Gerais seja de dias com sol, grande amplitude térmica, baixa umidade relativa do ar e com poucas chances de chuva. Isso porque existe uma massa de ar entre o Brasil e o continente Africano que atua neste período, conhecida como “Tropical Marítima”.

“É comum durante o outono e primavera a gente ficar até seis meses em algumas cidades sem chuvas. Tudo indica que a última vez que choveu de forma significativa foi em março. Então é normal esse tempo sem chuvas no inverno neste estado”, explicou o climatologista.

Ar seco

Os profissionais desta área alertam para o ar seco presente nesse período do ano. Na região, por exemplo, não deve chover até o final do mês, conforme a previsão dos climatologistas. Nesta semana, as madrugadas colocam a umidade do ar em estado de atenção, com variação entre 30% e 75% no Centro-Oeste de Minas.

“É bom ter 60% de umidade no ar para se respirar. É preciso tomar mais de dois litros de água por dia, para não ter tonturas, cefaleia, sangramento no nariz ou até mesmo AVC”, completou Wanda Prata, climatologista.

Divinópolis

Os termômetros de Divinópolis devem variar entre 9°C e 29°C nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), serão dias de poucas nuvens no céu e sem previsão de chuvas.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região:

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 10 ºC 29 ºC Itaúna 11 °C 28 °C Pompéu 12 ºC 30 ºC Nova Serrana 10 ºC 28 °C Pará de Minas 11 ºC 28 ºC

Veja como fica a temperatura na sua cidade.

