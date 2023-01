Desde a saída do diretor Leandro Neri, que comandou com sucesso as gravações da primeira temporada da série “Rensga Hits!” para o Globoplay, a sequência da produção passou a ser dúvida. Ninguém fala mais no assunto e isso tem preocupado o elenco. Afinal, vivemos agora na chamada Era do Contrato Por Obra. E todos precisam se jogar em vários projetos. Devido ao impasse, muitos artistas já começam a buscar espaço em outras produções. Normal. Inclusive, nos interiores da Globo, há uma forte aposta no nome de Alice Wegmann para um importante papel na já confirmada segunda temporada da série “Justiça”, escrita por Manuela Dias. Quanto a este projeto, ele só está mesmo pelas gravações, escolha de elenco e definição de locações. Isso porque a autora já entregou todos os episódios. Por enquanto, Kellen, personagem de Leandra Leal, será a única a voltar. “Justiça 2” – é a sequência de um trabalho indicado ao Emmy. De acordo com Manuela Dias, a continuação terá muitos elementos do “Justiça 1”, acompanhando histórias diferentes, mas que de alguma forma podem se cruzar. Serão novas histórias, com o mesmo formato: quatro personagens acabam presos e, sete anos mais tarde, saem da cadeia. Algumas gravações deverão acontecer em Barreiras, na Bahia.

Faustão

As gravações do programa “Faustão na Band” deverão ser retomadas na semana de 20 de fevereiro.

Mas é evidente que os trabalhos da temporada 2023 começarão bem antes e com promessa de muitas novidades.

Aposta

Theo Parizzi, nome conhecido das redes sociais e por seus vídeos de desafios, vai estrear como ator na Globo.

O jovem dará vida ao personagem Vicente na novela “Vai na Fé”, próxima das sete.

Malu

A partir de fevereiro, Malu Mader e o Favelivro estarão juntos em um projeto no Parque da Cidade, Rio, unindo livros e esperança.

Um projeto que vai impactar vidas de pessoas de três comunidades.

Nova série

Malu Mader que também vem aí com a série “Mila no Multiverso”, do Disney+. Estreia dia 25 de janeiro. Trata-se de um grande investimento dessa plataforma de streaming.

Descanso

Christina Rocha, apresentadora do SBT, está aproveitando as férias em Campos do Jordão, mas depois seguirá para o Caribe.

Ela segue em recesso até o começo de fevereiro.

Planos

Este ano, aliás, promete ser muito movimentado para a titular do “Casos de Família” no SBT. Christina, em conversa com a coluna, disse que tem muitos planos para 2023.

“Casos de família continua com tudo, mas além da TV, neste ano temos novidades. Os planos são de um PodCast onde a única regra é ‘Não Ter Regras’. Meu público terá a oportunidade de ver [um pouco] mais da Christina Rocha”, avisa.

Vida que segue

Mesmo em meio a tantas polêmicas com o ex-marido Pedro Scooby, Luana Piovani continua dedicada às gravações da novela “Sangue Oculto”, em Portugal.

De acordo com a assessoria da atriz, ela termina de gravar apenas no próximo mês.

Excesso

O SporTV precisa urgentemente reforçar sua programação.

Ninguém aguenta mais esse festival de reprises, em especial, dos jogos de vôlei.

Fraco

Drica Moraes bem que merecia uma personagem melhor em “Travessia”.

Núbia não está à sua altura.

Exceção

No SBT, a informação é que Silvio Santos não pretende abrir mão de apresentar o “Troféu Imprensa”. Quanto ao mais…

O empresário-animador só deve voltar ao Brasil depois do Carnaval.

Bastidor

“Mar do Sertão” é a primeira novela de Theo Matos, que interpreta Cirino, filho de Pajeú, personagem de Caio Blat. Aos 5 anos, ele já tem comerciais de TV no currículo e trabalhos como modelo.

Em seu perfil na rede social, diverte e conquista o público fazendo dancinhas e cantando sucessos de grandes nomes.

Nova temporada

O SBT já se prepara para gravar uma nova temporada do programa “Esquadrão da Moda”.

Comando de Lucas Anderi e Renata Kuerten, com direção-geral de Márcio Esquilo.

Reis

Atriz e apresentadora, Graziella Schmitt será uma das atrações das próximas temporadas de “Reis” na Record.

“Feliz demais em reencontrar colegas de longa data e bora dar vida a personagem Naava”, declarou a artista.

Bate – Rebate

· Prime Video estreia no dia 13 a segunda e última temporada da série “Hunters”.

· A nova gestão da CNN Brasil já deixou claro que está com foco em hard news…

· … O canal de notícias se prepara para reforçar seu time em Brasília…

· … A repórter Tainá Falcão, atualmente em São Paulo, irá respirar novos ares…

· …Ela será transferida para Brasília, assim que voltar das férias.

· O filme “A Última Festa” tem lançamento confirmado nos cinemas no próximo dia 26…

· … A produção, rodada em Portugal, acompanha a festa de formatura de um grupo de jovens que se prepara para a faculdade e para as próximas etapas de suas vidas…

· …O elenco reúne Marina Moschen, Christian Malheiros, Thalita Meneghim, Victor Lamoglia, Victor Meyniel, Leo Cidade, entre outros.

· “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” chega ao Disney+ em 1º de fevereiro.

· O “Canal Livre” deste domingo, na Band, será dedicado a Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos…

· …A emissora resgata uma entrevista que Edson Arantes do Nascimento concedeu ao programa, há exatos 40 anos.

C´est fini

Em suas andanças pelo Brasil, sempre ao lado de Bruna Marquezine, o jovem astro Xolo Maridueña passou longe dos programas de TV.

Colocou o período de férias em primeiro lugar.