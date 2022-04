“Férias Trocadas”, nova comédia com produção da Paris Entretenimento, já tem data prevista de estreia nos cinemas brasileiros: 29 de dezembro. As filmagens foram concluídas há poucos dias. O longa foi todo rodado na Colômbia e vai apresentar Edmilson Filho em dose dupla.

Ele interpreta os homônimos Zé e Edu, que se chamam José Eduardo Santos e, por coincidência, viajam no mesmo dia para Cartagena. Quando chegam ao local, uma grande confusão muda o destino de suas famílias.

José Eduardo, o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e tirou a sorte grande em uma rifa ganhando uma viagem para toda a família.

Já José Eduardo, o Edu, é um bem-sucedido empresário, todo engomadinho e cheio de preconceitos.

A confusão começa quando os dois, por engano, se hospedam no lugar errado. O humilde Zé vai para o hotel de luxo e Edu, para a pousada simples.

Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas a viver.

Com direção de Bruno Barreto, “Férias Trocadas” traz ainda no elenco principal Carol Castro, Aline Campos, Klara Castanho, Matheus Costa e Gustavo Mendes.

Férias

Renata Alves, apresentadora do “Hoje em Dia”, vai tirar o time de campo no próximo dia 2.

Mas já tem retorno marcado para o estúdio do programa no dia 9.

Torcida

Já existe uma torcida nas redes e no próprio meio musical para que o Buchecha, que comemora 20 anos de carreira, seja lembrado nos shows do “BBB”.

Que sabe até no de encerramento.

Tiros

E com o fim de mais um “BBB” se aproximando, é até natural o festival de chutes na internet em torno da próxima edição de “A Fazenda” na Record.

Até setembro, no mínimo, surgirão nomes para umas cinco temporadas.

Vez do Carnaval

Em cartaz no Amazon Prime com a série “Meu Corpo, Minha Onda” no papel de Bernadete, uma empresária do mundo da moda, Claudia Melo, atriz e produtora do filme “Rocinha – Toda História Tem Dois Lados”, se prepara para estrear na Sapucaí.

Só que como musa de um badalado camarote.

Prioridades

Longe das novelas da Globo desde “O Sétimo Guardião”(2018), Vanessa Giácomo volta as atenções para TV paga e streaming. Além de “Chuva Negra”, para o Canal Brasil, ela aguarda o início de gravações de “O Jogo que mudou a História”, para a Globoplay.

Primeiras cenas

Aliás, o pessoal do Afroreggae marcou para esta segunda-feira, no Rio, o início de gravações da série “O Jogo que mudou a história”.

Edmundo, ex-jogador e comentarista, fará nesse trabalho sua estreia como ator.

Faustão

Erasmo Carlos e Ronnie Von estarão nesta segunda-feira no “Faustão na Band” cantando sucessos que embalaram gerações.

No mesmo programa, Lázaro Ramos vai falar sobre o lançamento do filme “Medida Provisória”.

Cinema

A comédia romântica “Nunca Fomos Tão Modernos”, do ator e diretor Guga Coelho, chega aos cinemas no próximo dia 21.

O elenco reúne o próprio Guga, Leticia Spiller, Dudu Azevedo, Lucinha Lins, Luiza Tomé, Cláudio Tovar e Álamo Facó, além de Ney Sant’anna, convidado especial.

Questão de tempo

Sabrina Sato chegou aos canais do Grupo Globo, mas ainda não conseguiu “causar”, como nos tempos da Record. Mostrar serviço. E é evidente que isso não vai acontecer do dia para a noite.

A apresentadora precisa de tempo para conhecer o terreno. Depois do Carnaval, aí sim, ela deverá pisar mais fundo no acelerador.

Segundo episódio

A Record exibe neste domingo o segundo episódio da quarta temporada do “Canta Comigo”, comandado por Rodrigo Faro, a partir das 18h.

Os competidores apostarão em grandes sucessos nacionais e internacionais para impressionar os 100 jurados e brigar pelo prêmio de R$ 300 mil.

Teatro

No elenco de “Reis” como Lésser, Bruno Suzano estreia no próximo dia 5 o espetáculo “A história é uma istória”, com direção de Ernesto Piccolo, no Sesc Tijuca, no Rio.

Bruno também continua escrevendo seu primeiro monólogo.

Bate-Rebate

Carla Prata pode ser uma das próximas novidades da Band.

Juliano Laham, após “Gênesis”, segue envolvido em trabalho de preparação da série “Reis”.

A série “A Divisão” vai gravar a 3ª e 4ª temporadas, uma coladinha na outra…

…Esse processo de gravar duas temporadas quase que simultaneamente está se intensificando pelas produtoras de conteúdo e até TVs, como a Globo…

…Um exemplo, “As Five”.

Se tem alguém que se deu muito bem fora da casa do “BBB”, esse alguém foi a empresária do emagrecimento Maíra Cardi.

“As Aventuras de José e Durval”, sobre a trajetória de Chitãozinho e Xororó, estrelada por Rodrigo e Felipe Simas, terá oito episódios de 45 minutos…

… Aramis Trindade também integra o elenco da série, ainda sem data de estreia na Globoplay.

Em “Cara e Coragem”, próxima novela das sete, Marcelo Serrado vai interpretar Moa, um dublê de ação que é referência para os colegas de profissão.

C´est fini

O especial “Nossas Mães”, comandado por Carla Vilhena, terá as participações de Chris Flores, Eliana, Márcia Dantas, Myrian Rios e Patrícia Abravanel.

A atração vai ao ar no próximo dia 6, em horário nobre, no SBT, e marca a estreia de Vilhena na TV de Silvio Santos.