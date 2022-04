Após estrear com vitória no Campeonato Brasileiro, ao bater o Internacional por 2 a 0, no Mineirão, o Atlético agora vai ao Sul do país, onde terá pela frente um adversário que, há quatro meses, rendeu ao alvinegro o título da Copa do Brasil. A partir das 18h (de Brasília), deste domingo (17), os comandados do técnico Antonio Mohamed terá pela frente o Athletico-PR.

De volta ao palco onde levantou pela segunda vez o caneco do torneio nacional, o Galo não poderá contar com o atacante Hulk. Artilheiro da equipe em 2021, com 36 gols marcados, e também em 2022, com 13, o paraibano de 35 anos está em Miami, onde acompanha o nascimento da filha Zaya, primeira do casal, e quarta do atacante; ele já tem dois meninos e outra menina.

Retrospecto

Em 62 partidas disputadas entre Galo e Furacão, os mineiros levam a melhor no retrospecto: ao todo, foram 29 vitórias, 12 empates e outras 22 derrotas. O alvinegro marcou 101 gols e levou 69.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram 52 jogos. O Atlético venceu 22, empatou 9 e foi derrotado 21 vezes pelo Athletico-PR.

Vantagem em Curitiba

Curiosamente, os mineiros são soberanos também no Sul do país. Em 31 partidas realizadas em Curitiba, venceram 13, perderam 6 e viram o adversário deste domingo vencer outras 12.

Ficha Técnica

Provável Atlético: Everson, Mariano, Nathan (Réver), Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Vargas); Ademir (Savarino) e Hulk

Provável Athletico-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Bryan García e David Terans; Cuello, Canobbio e Pablo. Técnico: Fábio Carille

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de abril de 2022

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Transmissão: Não será exibido na televisão

Fonte: Itatiaia