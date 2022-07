O ator Danton Mello, a partir do dia 1º de setembro, estará nos cinemas interpretando José Arigó, primeiro médium a fazer cirurgias espirituais, em “Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz”. Rodado em Congonhas, uma das cidades históricas de Minas Gerais, o filme também conta com as participações de Juliana Paes, Marcos Caruso, Alexandre Borges, Marco Ricca, Cássio Gabus Mendes, João Signorelli e James Faulkner.

Danton, que está próximo de 20 longas na carreira, além de diversas novelas e dublagens, comenta sobre a preparação junto com o diretor Gustavo Fernandez (o mesmo de “Pantanal”) de interpretar dois papéis:

“A gente fez um trabalho (eu e o Gustavo Fernandez) muito intenso de leituras, fiz também uma preparação corporal – achava importante que eles fossem duas pessoas, na verdade eles são duas pessoas. Toda referência que a gente teve de leitura e de pessoas que conviveram com ele é que ele era realmente outra pessoa quando incorporava o doutor, desde o modo de falar, nos gestos”.

“A gente fez um trabalho muito bacana, muito intenso, de leitura, e sou um ator que valorizo muito o trabalho corporal – acho que nosso corpo fala – o corpo é o instrumento do ator e focamos muito nisso. Diferenciar os dois na voz, no gestual, no comportamento, no jeito de andar e terminou sendo um trabalho lindo”, conclui o ator.

A Globo estreia terça-feira a série “Filhas de Eva”, que reúne no elenco Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo, entre outros. Serão 12 episódios com exibição também às quintas. Não passa de agosto, portanto. E a ordem é não prolongar mesmo, porque as duas atrizes também estão no elenco de “Travessia”, nova novela das 21h. Necessário um descanso de imagem entre uma e outra produção.

Só chamar

Cacau Protásio está em cartaz pela primeira vez em um stand up comedy solo. “100% Cacau” fica em cartaz até o fim do mês e tem sessões às 21h na sexta e 20h aos sábado e domingos no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, Rio de Janeiro.

“Quero viajar o Brasil”, declara a atriz, que já tem agenda fechada em outras capitais, até o fim do ano. “Mas tem espaço, só chamar, que eu vou”, avisa.

Não vê a hora

A Globo não vê a hora desta edição da “Libertadores” chegar ao fim, por causa dos bons índices alcançados pelo SBT. O canal dos Marinho readquiriu os direitos da competição, de 2023 a 2026. Quanto à emissora de Silvio Santos, só resta lamentar a perda do evento e se contentar com a Sul-Americana.

Cinema

Dadá Coelho integra o elenco do filme “Papai é Pop”, protagonizado por Lázaro Ramos, que estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 11 de agosto.

Ela interpreta Joana, melhor amiga da personagem de Paolla Oliveira.

Live action

A Floresta/Sony e a Clube Filmes estão a todo vapor no desenvolvendo do projeto da série live action “Mayara & Annabelle” – fenômeno no mercado brasileiro de quadrinhos independentes. A trama utiliza elementos sobrenaturais – e tropicais – com muito humor e ação, ressaltando as particularidades de uma fantasia urbana, que tem como cenário a cidade de Fortaleza.

Falta canal

De acordo com a Floresta, ainda não existe um canal acertado para a exibição de “Mayara & Annabelle”.

Mas as conversas estão em curso. A produtora, como se sabe, possui trânsito nos canais de TV e no streaming.

Homenagem

Alexandre Lino está filmando “O Porteiro”, que faz uma grande e divertida homenagem a todos os porteiros do Brasil. O roteiro é baseado em histórias reais.

Na foto, Alexandre posa de Waldisney, o porteiro, ao lado de Suely Franco.

Decolagem

Com a segunda temporada de “Ilha Record” prestes a entrar no ar, é até natural que pipoquem também mais informações sobre a próxima temporada de “A Fazenda”.

Certo mesmo é que, após a conclusão do “Power Couple”, a sede de Itapecerica passará por uma nova reforma para receber os novos roceiros.

Série da HBO

“Abri meu arquivo porque a proposta foi o que sempre esperei: a divulgação dos autos do processo. Sem nenhum tipo de retorno financeiro, quero deixar bem claro. Confio que esse documentário não deixe mais espaço nenhum para as versões fantasiosas que os assassinos tentaram emplacar na imprensa, durante os anos que antecederam o júri que condenou os dois por homicídio duplamente qualificado”.

Declaração de Gloria Perez sobre “Pacto Brutal”, na HBO Max.

Sem pressão

A direção da Rede TV! confia no atual time do “TV Fama” e acredita que no devido tempo os resultados irão aparecer.

O pessoal trabalha sem pressão.

Bate-Rebate

O livro “O Avesso da Pele”, escrito por Jeferson Tenório, pode chegar à TV.

Evandro Mesquita foi um nome pensado para viver o pai de um cantor famoso, em “Vai na Fé”…

…Mas, segundo informado, o negócio não andou…

…De qualquer forma, os testes para a formação de elenco da nova novela das sete estão adiantados.

“A Casa do Dragão” chega em 21 de agosto na HBO Max.

Dira Paes, grande atriz, mas anda sem função em “Pantanal”…

…Um talento desse tamanho precisa ser mais acionado…

…Isabel Teixeira, a Bruaca, no caso, possui um espaço considerável – e merecido – desde o início.

Reprise de “Chamas da Vida” se destaca na programação da Record…

… A novela de Cristianne Fridman tem aparecido com frequência na vice-liderança.

C’est fini

Quem apostou que esta seria a última temporada de “No Limite”…errou feio. A Globo anunciou que as inscrições para a edição de 2023 estão abertas e Fernando Fernandes segue na apresentação.

