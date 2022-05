Outro dia, aqui neste mesmo espaço, falamos a respeito de alguns atores que, mesmo famosos e com diversos trabalhos na TV e no cinema, não abrem mão do teatro. Fazem questão desse contato mais próximo com o público, como são os casos de Antonio Fagundes, Elizabeth Savalla, Reynaldo Gianechini, Adriane Galisteu…

E nessa longa lista também está Stella Maria Rodrigues. Um nome praticamente indispensável quando se pensa em espetáculo musical. Um alguém que também não consegue tirar o teatro da sua vida.

São nada menos que 40 trabalhos ou mais, entre eles, “Emilinha e Marlene, as Rainhas do Rádio”, “A Ópera do Malandro”, “Noviças Rebeldes”, “Solteira, Casada, Viúva, Divorciada”, “Como Eliminar seu Chefe”, “Barbaridade, o Musical”, “Talk Radio”.

Stella Maria, atriz, cantora e produtora, também será uma das atrações de “Cara e Coragem”, a substituta de “Quanto Mais Vida, Melhor!” na faixa das 19h da Globo, com estreia em 30 de maio.

Nadir é a personagem, mulher de Joca (Leopoldo Pacheco) e mãe da protagonista, Pat (Paolla Oliveira). Sua família será seu tesouro e maior alegria. Ama os netos e mesmo preocupada com os perigos da profissão de dublê da filha, tem muito orgulho e a relação delas é de muita cumplicidade.

Pista livre

As plataformas de streaming, a princípio, estão fazendo vistas grossas para o fato de seus roteiristas estarem disparando projetos para todos os lados, como, aliás, acontece nos Estados Unidos. Um exemplo, Luh Maza. Ela aparece nos créditos de “Da Ponte Para Lá”, série da Floresta em produção para a HBO Max, e também em “A Chacina da Candelária”, da Jabuti Filmes e Kromaki, para a Netflix.

Ficha completa

No próximo dia 10, às 21h30, o canal Arte1 estreia “A Arte de Ver o Invisível”, série na qual o historiador Leandro Karnal percorre oito museus de São Paulo para mergulhar nas obras de artistas internacionais e brasileiros – relíquias que fazem parte dos acervos dessas instituições.

A série produzida pela Cine Group reúne oito episódios e tem direção de Jorge Saad Jafet. Em cada episódio, um museu e cerca de cinco obras diferentes serão destacados.

Palco

Afastada da televisão, sim, mas parada, nunca.

Maitê Proença tem se dedicado à turnê do espetáculo “O Pior de Mim”, dirigida por Rodrigo Portella.

Streaming

Fora da Globo após 33 anos de casa, Renata Castro Barbosa vai integrar o elenco da série “A Magia de Aruna”, que estreia no Disney+ em 2023.

Ela fará a Teresa, mãe da protagonista, interpretada por Jamilly Mariano.

Turbilhão

Dirigida por Gustavo Nunes, a produtora carioca Turbilhão de Ideias vai apresentar este ano quatro espetáculos teatrais em São Paulo. Pela ordem, o infantil “Conferência dos Monstros – o Musical” (direção de Carla Candiotto, de 18 de junho a 14 de agosto no Teatro Procópio Ferreira)…

“Céu Estrelado” (23 a 26 de junho no CCBB), “Uma Loura na Lua” (com Alexandra Richter, de 5 de agosto 25 de setembro no Teatro Frei Caneca) e “Cássia Eller, o Musical” (em outubro no Teatro Frei Caneca).

Documentário

Maria Bethânia, em destaque na TV, cantando o tema de abertura de “Pantanal”, também fechou uma parceria com o produtor Gustavo Nunes.

Ainda este ano, chegará aos cinemas “Maria-ninguém sabe quem sou eu”, documentário musical sobre a vida e obra da artista.

Promessa

Durante coletiva do “Power Couple” quarta-feira e falando sobre relacionamentos, Adriane Galisteu comentou a ‘temperatura’ do programa: “Se tem um lugar que não vai salvar casamento, este lugar é o ‘Power Couple’”.

“Não vamos deixar ninguém pensando que está na Disney”, prometeu a apresentadora.

Nisso…

O diretor Rodrigo Carelli, sem revelar os nomes, revelou um bastidor do “Power Couple”.

Disse que estava tudo certo para um festejado casal integrar o elenco do programa, mas, às vésperas do confinamento, a união chegou ao fim. Deu ruim!

Tenso

No “BBB” recentemente encerrado pela Globo, chamou atenção o papel desempenhado pelos administradores das redes dos participantes e toda a confusão em torno. O pessoal do campeão Arthur, por exemplo, liderou um ‘fora Scooby’. Acabou a amizade.

No “Power Couple” que estreia nesta segunda-feira, os ADMs também prometem se pegar e colocar fogo na competição.

Canta comigo

A Record, na tarde deste domingo, apresenta mais um episódio da quarta temporada do “Canta Comigo”, com apresentação de Rodrigo Faro.

O apresentador, nesta edição do programa, tem interagido cada vez mais com os participantes.

(Divulgação Record TV)

Bate-Rebate

Neste domingo, logo após “Temperatura Máxima”, estreia na Globo a sétima temporada do “The Voice Kids”…

… Nas cadeiras dos técnicos, como novidade, a dupla Maiara & Maraisa…

…Thalita Rebouças continua no programa, fazendo os bastidores. Comando de Márcio Garcia…

…E Wagner Barreto, primeiro vencedor do “The Voice Kids”, lança neste domingo a música “Love dos Love”.

Em relação a Carolina Dieckmann, após “O Sétimo Guardião”, havia a expectativa de uma volta às novelas na faixa das 19h…

…E esse retorno não aconteceu. Nem em “Quanto Mais Vida, Melhor!” nem em “Cara e Coragem”…

…Morando nos Estados Unidos, tudo indica que a atriz deverá aderir ao contrato por obra?

O “Tá na Área” do Igor Rodrigues e Magno Navarro é sempre uma boa pedida nos fins de tarde do SporTV.

Tem muita gente achando que, muito em breve, Carlos Tramontina, ex-Globo, vai anunciar sua próxima parada.

Vai ter segunda temporada de “A Sogra Que Te Pariu” na Netflix.

Com a aposentadoria da atriz Cora Zobaran, Alex Escobar assumiu o protagonismo das campanhas publicitárias da Rede Supermarket.

C´est fini

Eri Johnson fez uma gravação com Gusttavo Lima especialmente para o “Bom Dia Você”, novo programa das manhãs da Rede TV!, que estreia nesta segunda-feira.

“Eu e Eri estamos que nem criança esperando Papai Noel chegar”, contou a apresentadora Alinne Prado.