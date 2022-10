“A Perseguição”, quinta temporada de “Reis”, ainda está no seu começo na tela da Record. Protagonizada por Cirillo Luna, no posto de Davi, esta fase continua recebendo novos personagens e se destacando pela qualidade de produção.

Contudo, a sexta temporada também já ganha a devida atenção das equipes da série e tem inclusive uma previsão de estreia. O primeiro episódio de “A Conquista” deverá ir ao ar em 1º de dezembro, uma quinta-feira.

A trama marca a conquista de Jebus, por Davi, que passará a ser chamada de Jerusalém.

“O Pecado”, título da sétima, tem o seu roteiro em desenvolvimento e contará a história de Davi e Bate-Seba, mãe de Salomão e antes esposa de Urias, bem como as consequências desta união.

A temporada 8 contará o início da história de Salomão. Importante lembrar que os episódios estão sujeitos a mudanças por causa do processo de edição.

TV Tudo

Estratégia

A divulgação dos convidados do “Conversa com Bial” sempre foi um negócio complicado na Globo. Tipo, lá pelos 45 do segundo tempo. O assunto já foi abordado por aqui algumas vezes. Porém, a equipe decidiu não ficar refém apenas da boa vontade da emissora e tem anunciado a “programação” nas redes sociais.

Disney

A Disney não descarta reforçar ainda mais o time de profissionais para a cobertura jornalística da Copa do Mundo.

Por enquanto, a lista de embarque para o Catar inclui os seguintes nomes: Gustavo Hofman, Mauro Naves, Zinho, Pedro Ivo Almeida, Gláucia Santiago, João Castelo-Branco, Natalie Gedra, Mendel Bydlowski e Eduardo de Meneses.

Bastidores

O elenco infantil de “Cara e Coragem”, a turminha liderada por Guilherme Tavares (Chiquinho), Alice Camargo (Sossô) e Diogo Caruso (Gui), não desgruda de Paolla Oliveira nem nos intervalos de gravação.

Se na trama das sete, a personagem da atriz, Pat, é uma mãe e madrasta dedicada, nos bastidores Paolla também reserva sempre um tempinho para interagir com os pequenos colegas de trabalho.

Cronograma

As gravações de “Cara e Coragem” serão finalizadas somente em dezembro.

Sua substituta, “Vai na Fé”, escrita por Rosane Svartman, estreia em 16 de janeiro.

Dramaturgia

Em relação ao futuro da dramaturgia na HBO Max, a partir da fusão entre WarnerMedia e Discovery, os processos continuam andando.

Há grandes profissionais brasileiros envolvidos e sempre destacamos dois deles: Monica Albuquerque e Silvio de Abreu.

Desejo

Quanto ao remake de “Dona Beija”, que a Floresta produzirá para a HBO Max, evidente que a atriz, ainda não anunciada, que fará a protagonista desperta enorme interesse, tanto dos fãs quanto da mídia.

Segundo os diretamente envolvidos no projeto, o nome de Grazi Massafera aparece ou lidera a lista de apostas.

Todas as Flores

A primeira fase da trama de “Todas as Flores” contará com 45 capítulos, liberados até o dia 14 de dezembro.

Já a segunda e definitiva temporada será disponibilizada no primeiro semestre de 2023.

Ação

João Boltshauser, diretor de várias novelas (Salve Jorge, Deus Salve o Rei, Em Família e o Tempo não Para) e o também diretor Marcos Pimenta (Avenida Brasil, Joia Rara, Zorra, Sem Cortes…) desenvolvem uma série que tem como pano de fundo um grande assalto no Brasil.

Por enquanto, as reuniões acontecem online, uma vez que Pimenta reside em Portugal. As locações da obra serão no Rio, Lisboa e Cascais.

Quinta temporada

Aline Fontes já vem se destacando nos capítulos da atual temporada de “Reis”.

Ela faz a personagem Merabe, que em fases anteriores foi interpretada por Mariana Duarte.

Celeiro

A propósito de talentos mirins, as produções da Record têm dado cada vez mais espaço e revelado diversos valores. E essa garotada, que atua e canta, já se espalha por trabalhos de outras emissoras, como a Globo, e séries do streaming, como a Disney+. Tal bagagem faz toda uma diferença!

Aliás, alguns nomes também deverão marcar presença em “A Infância de Romeu e Julieta”, no SBT.

Na Band

No material promocional sobre a volta de “O Rei do Gado” em Vale a Pena Ver de Novo, no ar a partir do dia 7 de novembro, a Globo destaca que a novela “revelou talentos, marcando a estreia na TV de Marcello Antony…”.

Ator que será uma das atrações de “Valor da Vida”, novela portuguesa que estreia dia 31 na Band.

Não para

Durante o período da Copa do Mundo, mesmo nos poucos dias que o programa ficará fora do ar, a equipe do “Encontro” trabalhará normalmente na Globo.

A ordem é não baixar a guarda.

Bate-Rebate

Com menos de três meses de seu último lançamento, o single “Enquanto Durou” – que já acumula mais de1 milhão de acessos nas plataformas digitais e mais de 300 mil visualizações no YouTube, Gabriel Froede já está com um novo trabalho…

…A dançante “Pod de Uva” encontra-se em todas as plataformas de música.

O ator Rafael Delgado pode ser visto atualmente em dois trabalhos…

… No cinema, em cartaz com o filme “O Livro dos Prazeres”, baseado na obra de Clarice Lispector, e na nova série da Amazon Prime Video, “Eleita”.

Fafy Siqueira fará participação especial no episódio deste domingo de “Família Paraíso”, na Globo…

…A atriz e comediante, aliás, grava dia 29 um episódio da nova temporada de “Vai Que Cola” – único programa que ainda não tinha feito…

…A nova edição do “Vai Que Cola” entra em exibição no Multishow em novembro.

Em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo, o espetáculo “A Pequena Sereia da Disney – O Musical”, somando a montagem de 2018 e a de 2022, já foi visto por mais de 200 mil pessoas…

… A produção encerra temporada no dia 27 de novembro, quando se despede em definitivo do público…

…O elenco grandioso é liderado por Fabi Bang (Ariel) e Andrezza Massei (Úrsula).

C’est fini

Sobre essa longa ausência de Silvio Santos da programação de domingo do SBT, ela será ainda mais notada pelo público, à medida que se aproxima o fim do ano. O empresário-animador já está pensando nas tradicionais férias em Orlando, nos Estados Unidos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!