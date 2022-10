A indicação de leitura para esta semana é o livro; “A arte de ser leve” de Leila Ferreira.

O projeto “No Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

A obra aborda uma área da psicologia que retrata o comportamento humano, aperfeiçoamento pessoal, auto ajudar-se, para obter uma melhor maneira de viver a vida, enfrentar os obstáculos, relacionar bem com o próximo dentro do âmbito familiar, profissional e na sociedade.

No decorrer da vida, o ser humano vivencia várias fases. E no cotidiano de cada fase pode-se encontrar barreiras, problemas, conflitos, sejam de origem física, psicológica ou sociológica. Conflitos esses que provocam mudanças de: atitude, conduta, que podem ocasionar decisões inconsequentes, que geram atritos com o próximo tornando um convívio conturbado; ou consigo mesmo, ocasionando irritações, descontrole, tristeza, chegando a um estresse até mesmo uma depressão.

A arte de ser leve é como um manual de receitas de boas maneiras, ensina ser gentil, educado, conduz a um caminho a seguir, com controle das decisões, menos tristezas, mais positividade, civilidade, alegria, leveza.

Leila Ferreira descreve temas como: gentileza, bom humor, descomplicação, desaceleração, convivência e felicidade de uma forma leve, direciona o modo de descarregar ansiedade e medos. Na tentativa de tornar o mundo menos opaco, menos pesado, menos inerte.

Atualmente, segundo esta renomada escritora, a fila anda até para os problemas, por isso a importância de se aplicar a leveza em todos os seguimentos que a vida nos oferece, mesmo diante dos momentos tristes, ansiosos, deprimidos.

Não é sair pelo mundo sem bagagem, é simplesmente eliminar o excesso do peso.

Para você fazer a leitura deste livro, conhecer todo conteúdo, a Biblioteca Pública Municipal “ Dr. Sócrates Bezerra de Menezes”, situada na Praça São Vicente Férrer, nº 140, no Centro de Formiga, disponibiliza-o para empréstimo.

Fonte: Bibliotecas Públicas