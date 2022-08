As inscrições para o processo seletivo de estagiários para a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formiga estão abertas até o dia 9 de setembro. A seleção também é destinada a cadastro de reserva.

A jornada será de quatro horas diárias e vinte horas semanais. A bolsa-auxílio mensal é no valor de R$ 834,90.

Também será concedido auxílio-transporte de R$ 9,70 por dia de atividade.

Para concorrer, o interessado deverá, entre outros requisitos, ser estudante do curso de Direito do Centro Universitário de Formiga e estar regularmente matriculado e frequente a partir do quinto período no regime semestral.

Acesse o Edital.

Fonte: Unifor-MG