A Justiça acatou pedido do Ministério Público de Minas Gerais e converteu de flagrante para preventiva a prisão de Eduardo Jorge Pinto, de 29 anos. Ele é suspeito de atirar contra parentes e matar um bebê nessa terça-feira (23) em Brumadinho, na região Central de Minas.

Logo após ser preso, na data do ocorrido, ele confessou o crime. E de acordo com a decisão, confirmada nessa quarta-feira (24), Eduardo ficará preso preventivamente para “resguardar a ordem pública”, e está à disposição da Justiça no Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp) de Betim, na Região Metropolitana de BH.

Eduardo atirou contra cinco pessoas, das quais três continuam internadas e uma morreu. Além do bebê, de 1 ano, as vítimas têm idade entre 14 e 22 anos. O suspeito usou uma arma comprada em BH há cerca de um ano, no valor de R$ 8 mil.

Após o crime, o homem tentou fugir, mas acabou cercado e preso. Aos policiais, ele disse que atirou contra os parentes por vingança porque eles queriam interná-lo compulsoriamente em uma clínica para tratamento de drogas.

Fnte: Itatiaia