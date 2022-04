Uma mulher de 40 anos morreu na madrugada deste domingo (24) na frente do filho no bairro Bonsucesso, região do Barreiro, em Belo Horizonte. O suspeito do crime é o ex-marido da mulher, que realizava ameaças frequentes desde o fim do relacionamento entre eles.

Um homem que conversava com a mulher na porta da casa dela também foi atingido pelos disparos, mas foi socorrido com vida com um ferimento na coxa direita.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído no passeio e respirava com dificuldades. Ele ainda conseguiu falar com os militares que o autor do crime é o ex-companheiro da mulher, que chegou em uma moto e efetuou diversos disparos com revólver calibre 38 na direção deles, que estavam conversando em frente ao imóvel após chegarem de uma festa.

A mulher estava caída, sem sinais vitais, a poucos passos do portão de entrada da casa. Ela apresentava alguns ferimentos com grande perda de sangue. Familiares da vítima disseram aos policiais que ela sofria ameaças devido ao fim do relacionamento e por desacordo na venda da casa que pertence ao ex-casal, onde ela foi morta.

O filho da mulher relatou aos policiais que estava dentro de casa quando ouviu a mãe pedir por socorro. Quando correu para abrir o portão, viu ela com diversos ferimentos e perdendo muito sangue. Ela tentou entrar em casa para se salvar, mas não resistiu e caiu poucos passos depois da entrada.

Foram repassados endereços e veículos ligados ao autor à polícia, mas ele não foi localizado. Em busca no sistema policial, foram encontrados diversos boletins de ocorrência em que a mulher aparece como vítima de ameaças e lesão corporal do suspeito.

