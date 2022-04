Uma jovem de 20 anos foi presa na tarde deste sábado (23), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por ter deixado a filha de nove meses sozinha em casa para ir a um evento. Segundo a Polícia Militar, o choro da criança despertou a atenção de vizinhos.

De acordo com a PM, por volta das 8h a criança começou a chorar e não parou mais. Os vizinhos ficaram preocupados com a possibilidade de algo ter acontecido com os pais e tentaram fazer contato.

Sem sucesso, acionaram a polícia que entrou no local e encontrou a criança no carrinho. A menina estava com as fraldas sujas e com fome.

Durante a ocorrência, já no início da tarde, a jovem chegou em casa. Ela tinha acabado de desembarcar de um carro de aplicativo quando foi abordada pelos militares.

Num primeiro momento, a mulher disse que tinha ido até a casa de uma tia. No entanto, o motorista que transportou a jovem disse que ela tinha embarcado em Taquaraçu de Minas, a uma distância de aproximadamente 35 quilômetros.

A mulher confirmou que tinha ido a um evento e foi detida por abandono de incapaz. A menina foi atendida na UPA São Benedito e posteriormente entregue aos avós.