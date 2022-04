Um barco com cinco ocupantes afundou na represa de Furnas, nas imediações do município de Pimenta, na região Centro-Oeste de Minas, na noite deste sábado (23). Um homem de 31 anos morreu afogado, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 22h30 no reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas. O ponto do naufrágio fica a uma distância de aproximadamente 45 km do cânion, que em janeiro deste ano, uma rocha desabou sobre embarcações e deixou 10 mortos, na altura do município de Capitólio.

Segundo os militares, a embarcação teria colidido com um tronco, durante a travessia de uma margem para a outra, e acabou naufragando. Com o impacto todos caíram na água.

Os quatro ocupantes que conseguiram nadar até a margem do lago utilizavam coletes salva-vidas. Eles tiveram ajuda de pescadores que navegavam pelas imediações. No entanto, os socorristas não sabem dizer se o homem que morreu utilizava ou não o equipamento de segurança.

Entre as vítimas resgatadas estão três adultos e um menor de 12 anos. Segundo os bombeiros, o menino e a mãe apresentaram quadro de hipotermia. Ainda de acordo com os militares, a vítima desaparecida teria submergido logo após a queda e depois disso não foi mais visto.

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (24). Por volta das 11h30, mergulhadores localizaram o corpo da vítima.

Fonte: Itatiaia