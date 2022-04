O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Tombense na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro da Série D. Apesar de ter feito um gol nos minutos finais e de pênalti (com Eduardo Brock), Paulo Pezzolano defendeu o esquema adotado pela Raposa no confronto.

“Primeiro tempo a equipe esteve em bloco alto, jogando como equipe grande que é o Cruzeiro. Assumiu a responsabilidade com a bola. Assim, às vezes pode receber alguma transição (contra-ataque). Aí esteve nosso problema. Sofremos duas transições boas, uma o centroavante ficou mano a mano com o Rafael, e a outra foi o pênalti”, disse.

Sobre a dificuldade ofensiva do Cruzeiro, Pezzolano justificou pelo jogo adotado pelo adversário.

“A maioria dos times (adversários) vão jogar assim. Então temos que arrumar isso. Vamos melhorar. No jogo passado recebemos muito mais transições. Precisamos ficar mais parados quando temos a bola”, avaliou Pezzolano, citando a derrota para o Remo.

“Faltou claridade na última zona, um segundo a mais para dar um passe de gol. Mas a equipe foi sempre para frente. No segundo tempo, faltou movimentação. Estávamos mais quietos. Precisamos seguir somando minutos e melhorando”, completou.

Tempos distintos

“Hoje foram 45 minutos muito bons. O segundo tempo já não tivemos tanta movimentação e aí eles conseguiram as transições e uma foi vital para o jogo. Mas depois trocamos, para ter outros espaços, saímos bem, mas temos que seguir melhorando. Sabemos que é um campeonato muito duro”, disse.

Um ponto é lucro

“Hoje viemos para ganhar, mas também é importante somar. Na Série B, tem que somar. Hoje somamos. Para todas as equipes será difícil como visitante. Sair e somar fora é importante. Hoje queríamos somar três, mas não deu. Ficar tranquilo e planejar o próximo jogo em casa”, finalizou o treinador do Cruzeiro.

Fonte: Itatiaia