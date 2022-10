“Match nas Estrelas” será um dos principais lançamentos da Amazon Prime Video na temporada 2023. Trata-se de um reality show brasileiro de namoro, formato original, apresentado por Ingrid Guimarães com participação de Tati Lisbon. Conhecida nas redes sociais como Papisa, ela será a astróloga responsável por analisar os mapas astrais dos participantes e verificar a compatibilidade amorosa entre eles.

Ingrid, por sua vez, além de comandar, terá a missão de provocar momentos de humor no reality, mas sempre com muita leveza. É a aposta do programa, que trará, em cada episódio, um novo participante que representa um signo do zodíaco.

Essas pessoas irão a encontros com quatro pretendentes de diferentes signos, mas que possuem “sinastria” – um amor baseado nos astros, literalmente -, para o bem ou para o mal.

Com a ajuda de Ingrid e da astrologia, os pretendentes serão eliminados até que sobre apenas um. Os encontros são momentos exclusivos, sempre relacionados às características do signo do participante, para que possa conhecer melhor cada pretendente.

Com gravações encerradas, “Match nas Estrelas” encontra-se em fase de pós-produção e terá 12 episódios na primeira temporada. É produzido pela Sentimental Filme e dirigido por Eduardo Pupo e Raphael Alvarez.

TV Tudo

Fim de ano

Roberto Carlos regravou o clássico sertanejo “Evidências” para a trilha sonora de “Travessia”.

E nada mais natural aguardar por esse sucesso no seu especial de fim de ano na Globo. E também vale uma torcida pela participação de Chitãozinho e Xororó.

Vai encarar?

Carolina Dieckmann está pronta para “Vai na Fé”, a substituta de “Cara e Coragem” que tem estreia marcada para 16 de janeiro. Ela volta às novelas como Lumiar, uma advogada e professora de Direito muito respeitada.

Filha de hippies (Zécarlos Machado/Fábio e Claudia Ohana/Dora), a personagem odeia o próprio nome e ama demais o marido Ben (Samuel de Assis).

Cinema

Começaram em setembro e vão se estender até o início de novembro as filmagens de “Rodeio Rock”.

O roteiro leva assinatura de Felipe Folgosi, que também integra o elenco fazendo um vilão. Marcelo Antunez faz a direção.

A história

“Rodeio Rock” é uma comédia romântica que reúne Lucas Lucco, Carla Diaz e Felipe Hintze.

Lucco faz dois personagens: um cantor sertanejo famoso e um metaleiro desconhecido.

Construção

Os trabalhos na cidade cenográfica de “Romeu e Julieta”, substituta de “Poliana Moça”, estão a todo vapor no SBT.

A obra, mais uma da equipe de Iris Abravanel, só estreia em 2023.

Barreira

A próxima novela das nove da Globo, “Terra Vermelha”, escrita por Walcyr Carrasco, continua enfrentando um probleminha ou outro para a formação do seu elenco.

As negativas, principalmente, chegam de profissionais comprometidos com séries do streaming ou que simplesmente não curtiram os personagens oferecidos.

Poder de decisão

Com o grande número, hoje, de atores trabalhando “por obra”, e não mais em esquema de contrato de longo prazo, isso acabou se tornando uma pedra no sapato da Globo.

O artista pode se dar ao direito de recusar convite, se o papel não for interessante para ele, e buscar outros caminhos, no streaming, cinema, teatro, entre outros.

Sem surpresas

Grazi Massafera chamou atenção de meio mundo durante sua rápida participação especial em “Travessia”. Nenhuma surpresa, aliás, porque a atriz é sempre muito dedicada aos seus trabalhos, independentemente de duração ou veículo. Grazi, vale lembrar, teve seu nome falado na HBO Max, antes do processo de fusão da WarnerMedia com a Discovery. Numa dessas…

Sem parar

Livre de “Pantanal”, José Loreto agora acelera os trabalhos de preparação para viver o cantor Lui Lorenzo nas gravações de “Vai na Fé”, a substituta de “Cara e Coragem”.

Atuar, tudo bem. Cantar, pelo que foi possível acompanhar nos stories, vai dar um pouquinho de trabalho.

Comédia

Depois da série “Rensga Hits!”, Alice Wegmann viverá um dos principais papéis do filme “Uma Boa Vilã”, ao lado de Karine Teles e Camila Márdila.

O roteiro brinca com o universo das novelas e também reúne no elenco Antonio Pitanga, Felipe Rocha, Rodrigo Garcia, Valentina Bandeira, Negro Leo e Laura Pessoa.

No elenco

Depois de Mharessa Fernanda, Jessica Juttel interpreta Ainoã em “Reis”.

As gravações da quinta temporada estão bem adiantadas e terá seu terceiro episódio exibido nesta segunda-feira.

Bate-Rebate

· “A Casa do Dragão”, da HBO Max, é mais um desses grandes acertos do streaming…

· …Falando em streaming, a informação na Globoplay é que o lançamento da série “Musa Música” ficará para 2023…

· …O roteiro é de Rosane Svartman, também autora de “Vai na Fé”.

· O curta “Jasmin”, protagonizado por Anna Flávia Camargo e Emiliano Ruschel, após a recente conquista no Festival de Mossoró, ganha exibição na Índia, no Kalakari Film Festival…

· … O valor dos ingressos serão revertidos para ajudar crianças indianas…

· …Também por este trabalho, que fala sobre o drama de um casal, após a morte do filho por uma bala perdida, Anna Flávia Camargo foi indicada como melhor atriz em um festival de Dubai…

· …O filme tem direção de Marcelo Zambelli.

· Globo confirma para 15 de novembro a estreia do “The Voice Brasil” com Fátima Bernardes…

· …E também a presença de Thais Fersoza como repórter de bastidor.

C’est fini

Durante a Copa no Catar, Galvão Bueno será acompanhado o tempo todo por dois profissionais – os jornalistas Rafael Carneiro e Vanessa Santilli.

Eles responderão pela produção de conteúdo para o documentário de despedida do locutor, que a Globoplay disponibilizará em 2023.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!