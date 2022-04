O SporTV, sentindo que não agradou, retirou do ar uma linha vertical, inventada para marcar o tempo de jogo. Viu que não funcionou, aceitou as críticas e sumiu rapidamente com ela.

A Criação Visual, criativa e competente, foi sempre um dos pilares da TV brasileira. Premiada no mundo inteiro. O indiozinho da Tupi até hoje é lembrado, assim como os bonequinhos da Excelsior depois de tantos anos. Desde o começo até agora, os nossos profissionais sempre estiveram e continuam entre os melhores.

A própria Globo, durante muito tempo, teve em Hanns Donner um gênio na criação de vinhetas, aberturas e interprogramas. Não por acaso, todo seu trabalho era um atrativo à parte, aguardado com a mesma ansiedade de toda e qualquer estreia. E um profissional que, sabe-se lá por qual razão, nunca mais foi lembrado pelo mercado. Gênio.

Talvez, e diante de um histórico tão reconhecido, é que essa mudança abrupta do placar nas transmissões de futebol, tenha causado tanta estranheza. Empetecar imagem nunca foi uma prática recomendada e nem das mais saudáveis.

No caso, então, por que mexer em alguma coisa que em nada altera o placar?

Por favor, anote

A HBO Max está em entendimentos bem avançados com Rodrigo Simas, Karine Teles e Maitê Proença, também para o elenco da telessérie “Segundas Intenções”

Já foi tudo conversado e acertado. Só faltam assinar.

Relação de confiança

A reunião de tanta gente boa e talentosa, já neste trabalho de estreia da HBO Max, evidente que dá barulho, mas também é só uma simples consequência.

Todos sabem que por trás de tudo estão pessoas que esses artistas conhecem e confiam: Monica Albuquerque e Silvio de Abreu.

De volta

Alexia Dechamps, longe da dramaturgia de TV desde 2015, quando atuou em “Verdades Secretas”, fará seu primeiro trabalho no streaming.

Ela foi chamada para a segunda temporada da série musical “O Coro: Sucesso, Aqui vou eu”, produção assinada por Miguel Falabella e Cininha de Paula para o Disney+.

Bate-papo

Nesta sexta-feira, 21h30, no GNT, Mariana Ximenes terá as presenças de John Drops, Marcelo Adnet e Fernanda Gentil no “Happy Hour”.

Em cada episódio, ela visita bares de São Paulo e do Rio, e prepara coquetéis clássicos ao lado de amigos de longa data, em meio a muita conversa sobre arte e gastronomia.

Processo de escolha

A CNN Brasil já tem muita coisa resolvida, bem adiantada mesmo, sobre o novo programa do Abílio Diniz.

Só o título é que ainda falta bater o martelo. Estreia em maio.

Não é nossa

Um leitor, meio cismado com esse entra e sai na TV Jovem Pan, fez questão de apresentar sua singela sugestão:

– que tal pensar numa porta giratória como “próxima contratação”?

Foi esquisito

Ainda sobre o triste episódio do Felipe Bueno na JP, foi tudo muito esquisito.

A pessoa chega para trabalhar, passa na maquiagem, se veste e o crachá não passa na hora de entrar no ar. Triste demais. Voltar, destrocar e sair, constrangedor. Ninguém merece. Ou, no caso dele, até mereça um pedido de desculpas.

Documentário

No dia 24, 23h05, o Discovery terá a estreia de “Um Planeta Perfeito” (A Perfect Planet), produção da BBC e que já está disponível no Discovery+ desde novembro passado.

Os cinco episódios têm a narração de Antonio Fagundes e partem da premissa de que a Terra é perfeita para a vida.

(Divulgação)

Top 5

Na Band, a conquista de melhor audiência, segundo a sua direção, será lenta, mas contínua.

De acordo com o último levantamento, “Perrengue”, “Jornal da Band”, “Faustão” e “Terceiro Tempo” são os programas mais assistidos no PNT.

Compromisso

Fora da Globo, o diretor Rogério Gomes tem um filme para concluir.

“A cerca”, é um argumento original de Marcello Novaes, suspense, roteirizado por Claudia Mauro.

Hora do Faro

Rodrigo Faro comanda domingo no seu programa da Record mais uma edição do “Vai dar namoro/Dança gatinho”.

O músico Pedro Sampaio será o seu convidado.

Bate – Rebate

A atriz Elaine Mickely, mulher do Cesar Filho, estará nesta quinta-feira no “Faustão na Band”…

… Vai participar do quadro “Na pista do sucesso”, ao lado de Cynthia Martins.

Bruno Mazzeo pretende voltar ainda este ano com a série “Cilada”. Multishow ou Globoplay…

… E com um papel especialmente escrito para Fafy Siqueira.

Gregório Duvivier, de amanhã até domingo, fará as últimas apresentações de “Sísifo” no Teatro Sergio Cardoso.

Christina Rocha, no “Programa de Todos os Programas” contou que, antes da TV, foi professora e Lúcio Mauro Filho um dos seus alunos.

Bonita a mensagem de Juliana Paes para Alanis Guillen: “Todo o sucesso do mundo na 2ª fase de ‘Pantanal’…”…

… Juliana que, agora fora da Globo, tem usado muito suas redes sociais para divulgar o remake.

Um dos trechos que mais repercutiu nas redes sociais do “Provoca”, da TV Cultura, exibido terça-feira, foi quando Maria Fernanda Cândido falou sobre ser uma mulher de visão…

… “Está aí uma coisa boa que eu tenho…, eu tenho visão, posso me orgulhar disso. Eu não me deslumbro com as coisas…”.

… Maria Fernanda é uma das estrelas de “Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore”, que chega hoje aos cinemas brasileiros.

Mesmo no feriado, os trabalhos de “Cara e Coragem”, da Globo, não serão paralisados.

C´est fini

Sheron Menezzes conduziu muito bem o evento de próximas estreias brasileiras, realizado pela Netflix na manhã de ontem. A atriz interpreta a personagem Raíssa na série “Maldivas”, em tempo de lançamento na plataforma.