Agora é oficial. O Cruzeiro informou na tarde desta quinta-feira (14) que Ronaldo Fenômeno efetuou a assinatura do contrato de compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Raposa. O acordo prevê o investimento de R$400 milhões nos próximos cinco anos, seja com recursos próprios do empresário e/ou receitas incrementais geradas pela atividade do futebol, como, por exemplo, premiações em campeonatos e vendas de jogadores.

O vínculo foi sacramentado na semana passada, após o Conselho Deliberativo do clube estrelado ter aprovado por unanimidade, no dia 4 de abril, as demandadas do ex-jogador para que o negócio fosse confirmado.

Em suas primeiras palavras depois do anúncio da assinatura do contrato, Ronaldo comemorou o acerto e se dirigiu ao torcedor.

“Seguimos mirando a curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação, e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro. Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube”, garantiu.

“A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”, completou o ex-jogador ao site oficial da Raposa.

Sérgio Santos Rodrigues

Um dos personagens centrais da negociação, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, destacou a importância do negócio para o futuro do clube.

“Desde que fui eleito, sempre deixei muito claro que minha missão era estruturar o clube para a SAF. Trabalhei muito por isso e conseguimos. Estamos muito felizes de entregar o Cruzeiro ao Ronaldo e sua competente equipe, que são a certeza de que nosso futebol retomará sua trajetória de sucesso. Estaremos presentes, dentro ou fora do estádio, sempre à disposição para contribuir no que for necessário. O Cruzeiro é de todos e é um só”, disse o mandatário.

