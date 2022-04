A Vigilância Sanitária de Cristais realizou fiscalização nos açougues e padarias do município nos últimos dias.



Foram apreendidos na padarias 255 produtos com a validade vencida, e nos açougues 218 produtos com a validade vencida, totalizando 160 kg de carnes impróprias para o consumo.



No geral, foram 473 produtos sendo 160 kg de carnes para descarte.



Ambos foram encaminhados para a sede da vigilância sanitária do município e, posteriormente, descartados.

Fonte: Portal Campo Belo