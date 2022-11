Com estreia prevista para o primeiro trimestre de 2023, o SBT já definiu o modelo de sua próxima novela, “A Infância de Romeu e Julieta”, a primeira em parceria com o Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Durante reunião na última terça-feira no auditório da emissora, em São Paulo, comandada pelo diretor Ricardo Mantoanelli, ficou decidido que a trama terá 90% da sua ação em cidade cenográfica.

Agora, é preciso sempre considerar os tantos riscos, ao reduzir drasticamente a captação em estúdios. De preferência, torcer muito por “tempo firme”. Se chover, complica!

Escrita pela equipe de Iris Abravanel, a substituta de “Poliana Moça” é uma adaptação da obra de William Shakespeare, “porém sem a tragédia”, como define Mantoanelli.

Uma história que se passa no bairro chamado Castanheiras, em que duas famílias, com propostas diferentes para essa região, acham motivo para discórdia. Até que um dia, Romeu conhece Julieta e as famílias rivais têm uma nova oportunidade de trazer paz e união entre o convívio deles. Romeu é interpretado por Miguel Ângelo e Julieta, por Vittória Seixas.

Além deles, João Baldasserini, Juliana Schalch, Lis Luccidi, Vivi Lucas, Jolie, Bella Alelaf, Luiz Guilherme, André Mattos, Lucas Salles, Ciro Sales, Lu Grimaldi, Velson D’Souza, entre outros.

TV Tudo

Novo trabalho

Marjorie Gerardi vive uma investigadora, Mel, nas filmagens do curta “Jasmine”, em seu segundo trabalho com o cineasta Matheus Fernandes. A ação está sendo desenvolvida no hotel Cambridge, em São Paulo, e gira em torno da investigação de um crime de abuso de uma trans. Também no elenco: Gabi Lopes, Angela Dip, Kayky Brito, Gabrielle Gambine, entre outros.

Marjorie também vem aí com a série “As Aventuras de José e Durval” (Globoplay), fazendo Noely, mulher de Xororó, e o longa “O Sequestro”, interpretando Cidinha, primeira mulher de Silvio Santos.

Ligada

Gloria Perez, sempre atuante nas redes sociais, tem estado muito atenta às críticas sobre “Travessia”. Mas vale lembrar que virar o jogo é uma das especialidades dessa experiente autora.

Curiosidade

A temporada de “Cine Holliúdy” em exibição na Globo, a segunda, foi escrita em 2019.

As gravações da terceira estão em ritmo acelerado, mas só vai ao ar em 2023.

Questão de salário

Há uma crítica dos roteiristas em relação aos valores pagos por produtoras de conteúdo que estão às voltas com séries para as principais plataformas de streaming. Segundo um pessoal ouvido, a remuneração é muito inferior à paga pelas principais emissoras de TV, como Globo, Record e SBT, por exemplo.

O fato é que…

De acordo com esses profissionais da escrita, para as grandes produtoras de Rio e São Paulo o momento não poderia ser dos mais interessantes. Técnica e elenco também estão trabalhando sem parar para produções do streaming. Já na parte de autoria/roteiro, as oportunidades são limitadas e mal remuneradas.

Em andamento

O canto Guito, Tibério em “Pantanal”, foi mesmo procurado pela Globo para viver um dos principais papéis de “Amor Perfeito”.

É a próxima novela das seis, escrita por Duca Rachid e Julio Fischer.

Então tá

Tem um pessoal que adora um exagero. Agora, estão falando que Alexandre Nero, com seu papel em “Travessia”, tá a cara do Tony Stark – personagem de Robert Downey Jr. nos filmes do Homem de Ferro.

Nada ainda

Os roteiristas Estela Renner e Marcos Nisti, de “Aruanas”, continuam trabalhando no texto da série “Esperanza”, mas, por enquanto, não há informações sobre elenco.

O cineasta Fernando Meirelles vai dirigir.

Tema

Assim como “Aruanas”, a nova série também será focada em ativistas ambientais.

Vai girar em torno da tripulação de um navio chamado Esperanza, que luta por direitos ambientais e sociais ao redor do mundo.

Decidido

A segunda e terceira temporadas da série “As Five”, estrelada por Ana Hikari, Daphne Bozaski, Gabriela Medvedovski, Heslaine Vieira e Manoela Aliperti, serão lançadas em 2023.

Neste momento, as duas edições passam por processo de pós-produção. Fabricio Mamberti assina a direção.

Flores ao vento

Isabela Arruda, atualmente vivendo a personagem Elza na série “Reis”, se prepara também para um trabalho, agora no cinema.

Um curta-metragem, que leva o título de “Flores ao Vento” e será rodado ainda este mês no Rio de Janeiro.

Bate-Rebate

· O Canal Curta! prorrogou até o dia 13 o prazo de gratuidade e votação do Festival & Prêmio Curta!…

· … São quase 700 documentários de longa e média metragem e episódios de séries.

· O Canal Brasil vai disponibilizar o longa “Marte Um” para aluguel nas operadoras a partir do dia 15…

· …O filme, coproduzido pelo canal, será o representante do Brasil na disputa de uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2023…

· … Dirigida por Gabriel Martins, a produção acompanha uma família negra que vive na periferia de Minas Gerais e busca realizar seus sonhos após a eleição de um presidente de extrema-direita.

· Está no ar, pelo YouTube, a segunda temporada do reality show “Pimp My Money”…

· …São 4 episódios focados em pessoas anônimas. Trabalho da Nathalia Arcuri, via Me Poupe.

· “Acredite em Quem Quiser”, quadro do “Domingão”, apresenta nova temporada a partir do dia 20.

· Tainá Muller grava um audiobook da série “Bom Dia, Verônica”, pela Companhia das Letras.

· Dia 20, a partir das 21h30, a TNT exibe mais uma edição do “American Music Awards”. Com Anitta na disputa.

C’est Fini

O roteiro da equipe de Rosane Svartman para “Vai na Fé”, substituta de “Cara e Coragem”, tem deixado a cúpula da Teledramaturgia da Globo bastante empolgada.

Acredita-se, internamente, que o projeto vai ser muito bem recebido pelo público.