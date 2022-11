A Globo, na última semana, promoveu um evento, UpFront 2023, que reuniu agências e anunciantes para a apresentação de uma série de possibilidades comerciais.

Isto, no que diz respeito aos conteúdos da sua TV aberta, canais pagos, streaming e plataformas digitais.

Sem dúvida, uma iniciativa das mais interessantes, até por se antecipar a um inevitável momento de incerteza no mercado, consequente e natural em todo pós-eleição.

Por exemplo, o SBT.

Já de muito tempo existe o desejo de iniciar a produção de um reality de confinamento, usando as instalações do seu novo estúdio, o de número 10, valendo-se de conversas com o executivo Diego Guebel, dono do formato “Hotel dos Famosos”, sucesso na Argentina e em vários outros países.

Só que o pé continua no freio. Nada, e não só isso, será disparado antes da poeira baixar e se ter a certeza e segurança do funcionamento de tudo.

Não correr riscos é uma posição que deve ser respeitada, mas que isso, lá na frente, não se transforme em terreno perdido. Tempo é ou não é dinheiro?

TV Tudo

Patrulheira

No último “Bem, Amigos!”, do SporTV, por causa de postagens no Twitter e companhia bela, Cleber Machado se viu obrigado a explicar que em Vasco e Sampaio Corrêa, sábado passado, narrou a partida levado pela emoção do jogo. Como, aliás, tem que ser.

Vivemos um momento tão maluco que até o grito de gol já é cronometrado. Um não pode ter nenhum segundo a mais em relação ao outro.

A propósito

Não sei se de forma definitiva ou não, nas transmissões do SporTV as escalações do narrador Milton Leite com o comentarista Maurício Noriega num mesmo jogo deixaram de ser frequentes como era há tão pouco tempo.

Ao passo que no Rio, Luiz Carlos Jr. e Lédio Carmona continuam trabalhando juntos, como sempre foram saudáveis nas transmissões esportivas.

Enfim…

Já há muito tempo a Band não tinha ninguém cuidando do seu Artístico.

Rodolfo Schneider, além do Jornalismo e Esporte, foi designado para direção do Entretenimento e agora terá a dupla Kaká Marques e Homero Salles cuidando especificamente deste setor.

A hora é agora

Em meio a todas essas mudanças no tabuleiro, este pode ser o momento para a Band distribuir as pessoas em seus devidos lugares.

Antonio Zimmerle, por exemplo, é reconhecido com um dos especialistas em programação. Algo raro no mercado.

Porém…

Ao longo deste seu tempo de Band, o Zimmerle foi designado ou deslocado para funções outras, que nada têm a ver com a sua especialidade.

Um risco até para a sua história profissional. Então por que, neste momento de agora, não fazê-lo retornar àquilo que, de fato, é o seu campo de atuação? A hora é essa.

Manhã do Ronnie

Ronnie Von conversa com Maitê Proença no programa desta quinta-feira na Rede TV!. A atriz, que possui mais de 40 anos de carreira, comenta seus momentos marcantes na dramaturgia e como foi dar vida à personagem Helena, de Manoel Carlos, em “Felicidade” (1991).

Compasso de espera

Data hoje, novidade nenhuma sobre a transmissão da Série B a partir do ano que vem.

Reuniões em curso e a disposição de resolver tudo isso o mais rápido possível, talvez até antes da Copa do Catar.

Situação de momento

Sobre a Série B, o que se sabe é que a CBF continua conduzindo diretamente as conversas, contando com o apoio de clubes como a Chapecoense, CRB, Guarani, Sampaio Corrêa e Vitória.

A IMG, através do executivo Evandro Figueira, já apresentou propostas concretas para viabilizar as estratégias das negociações.

Ordem é essa

Ainda sobre a questão de direitos esportivos, com o Flamengo campeão da Libertadores, sabe-se que o empenho da Globo será muito maior para a transmissão do Mundial de Clubes.

Data e locais indefinidos. Fala-se na segunda quinzena de março, mas nem CBF, Conmebol ou Fifa confirmam. Tudo muito no escuro até agora.

Para por aí

Não existe, até segunda ordem, a segurança de uma segunda temporada do “Noís na Firma” na Band.

A primeira terminará em breve, com a exibição dos seus 12 episódios. Internamente, comenta-se, a possibilidade de haver uma próxima é quase nenhuma.

Destaque

Para os telespectadores de “Reis”, as cenas que envolveram os personagens de Francisca Queiroz, Carlo Porto e Dudu Pelizzari, casal Ainoã e Saul, e Abner, o primo do rei, continuam entre as mais comentadas.

Mais ainda depois do beijo entre Ainoã e Abner, em uma situação que não está completamente resolvida.

Bate – Rebate

· Tudo certo para Rafa Kalimann seguir na Globo no ano que vem…

· … Só que ainda não há nada estabelecido para ela fazer.

· A propósito da Globo, na sua dramaturgia a ordem é acelerar os trabalhos de “Todas as Flores”…

· … Regina Casé, por exemplo, disse que tem gravado algo em torno de vinte cenas por dia…

· … Na verdade, também existe por trás todo um motivo para essa pressa…

· … De acordo com o estabelecido, essa primeira temporada terá que ser totalmente disponibilizada até dezembro…

· … E a segunda em abril.

· Além das duas retrospectivas, Famosos e Jornalismo, Record está para anunciar outras atrações especiais para dezembro…

· … O “Família Record”, por exemplo, será uma delas…

· … Mas ainda estão definindo a lista dos participantes e apresentadores.

· O Canal Brasil estreia nesta quinta-feira, à meia-noite, a 7ª temporada de “O País do Cinema”…

· … Andréia Horta recebe Fabiula Nascimento para um bate-papo sobre o filme de terror “Morto Não Fala”…

· … Fabiula, que foi a primeira apresentadora do programa.

C´est fini

Está confirmada na Globo a exibição do “Som Brasil – Luan Santana, 15 anos”, no dia 26 de dezembro, depois da novela “Travessia”.

Toda a história do cantor e a sua participação no universo sertanejo. A direção é de Pedro Bial.