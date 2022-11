Ainda dá tempo do estudante garantir vaga para 2023 na escola em que estuda na rede pública estadual de ensino do estado. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) prorrogou o prazo para rematrícula dos alunos para até o dia 8 de novembro.

Pais, responsáveis ou estudantes, quando maiores de 18 anos, devem procurar a direção da escola e manifestar interesse na renovação do cadastro. O processo será realizado pelo gestor da instituição.

Segundo a SEE/MG, o procedimento garante a vaga do aluno no ano que vem na escola em que ele estuda. E quem perder o prazo terá que aguardar o período do cadastro escolar pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).