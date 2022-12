A Justiça Federal determinou que os hospitais públicos de Uberlândia adotem medidas urgentes para zerar a fila de pacientes que estão à espera de cirurgias cardíacas pelo Sistema Único de Saúde. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. O juiz Osmar Vaz de Mello da Fonseca Júnior considerou que a omissão das entidades envolvidas pode gerar dano irreparável com consequências irreversíveis à saúde dos inúmeros pacientes. “Assim, a persistir a demora do Estado de Minas Gerais em regularizar a sua participação nos custos compartilhados do SUS, apresentar-se-á inconteste a necessidade de sequestro de valores”, disse. (Diário de Uberlândia)

UPA de Nova Serrana é certificada

A UPA de Nova Serrana recebeu na sexta-feira (16), a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), em virtude da boa qualidade do serviço oferecido aos usuários da Saúde Pública. A ONA é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, que certifica a qualidade de serviços de saúde em todo o Brasil, com foco na segurança do paciente, através da acreditação. Desde sua criação, a ONA coordena o Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA), que reúne organizações e serviços de saúde, entidades e instituições acreditadoras em prol da segurança do paciente e da melhoria do atendimento. (Jornal Agora – Divinópolis)

Contorno de Cataguases será concluído

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluiu a implantação e pavimentação de 1,9 quilômetro e a restauração dos 4,5 quilômetros do Contorno de Cataguases, na Zona da Mata. A próxima etapa é executar a drenagem e instalar a sinalização horizontal e vertical. Com os avanços, a obra já atingiu mais de 90% de avanço físico do projeto e deverá ser concluída até o final de dezembro. No total, são 6,4 quilômetros de pistas implantadas e restauradas, com investimento de R$ 15 milhões, por meio do Provias, maior programa de obras rodoviárias da última década em Minas. (Gazeta de Muriaé)

Câmara de Virgínia ganha nova sede

Em sessão solene, a Câmara Municipal de Virgínia inaugurou sua nova sede própria, denominada ‘Lucio Flavio de Carvalho Brito’. Fizeram parte da mesa das autoridades além do presidente da Câmara, vereador Adriano Pereira Brito, o vice-presidente, vereador Luiz Alberto Ribeiro, o secretário da mesa, vereador Gastão Celso Brito Pereira, o vice-prefeito de Virgínia, Bruno Ribeiro Negreiros, e os vereadores Anderson Chagas Ribeiro, Devair Dimas Marins, Diego de Almeida Marins, Lucas Vitor Delfino, Olavo Ribeiro Mira e Vanildo Gonçalves de Almeida. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Santa Casa de Patrocínio tem ampliação

O prefeito Deiró Marra, acompanhado de convidados e autoridades, participou da inauguração de dois novos espaços no Hospital Santa Casa de Patrocínio, a nova unidade de internação 1º A com 38 leitos de clínica médica e a sala de Hemodinâmica do Centro da Vida – Hospital do Coração de Patrocínio. Durante sua fala, o prefeito Deiró Marra ressaltou a importância das melhorias na Santa Casa para a saúde de Patrocínio e reforçou o apoio do Governo Municipal ao trabalho prestado pelo hospital. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Saae entrega novo reservatório em Itaúna

A obra do novo sistema de abastecimento e reservação beneficiará mais de 40 bairros e 5 comunidades rurais da região sudoeste da cidade de Itaúna. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), entregou o reservatório “Márcio Faria Campos”. A obra tem capacidade de 2,5 milhões de litros de água tratada e beneficiará mais de quarenta bairros e cinco comunidades rurais. Um investimento de mais de 10 milhões de reais. (Integração – Itaúna)

Prefeitura de Governador Valadares entrega 480 residências

Foram entregues as chaves dos Residenciais Ibituruna I e II. As unidades habitacionais fazem parte do programa “Casa Verde e Amarela”, antigo “Minha Casa Minha Vida”. São 480 apartamentos localizados na rua Monte Gilboa, bairro Vila dos Montes. De acordo com a Prefeitura de Valadares, 2.224 famílias foram beneficiadas neste ano pela Política de Habitação. O prefeito André Merlo abriu a solenidade expressando a satisfação em cumprir com este compromisso com as famílias. “O que mais importa ao entregarmos estas unidades habitacionais é atendermos a necessidade das pessoas em ter sua casa própria”, afirmou. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

120 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida estão irregulares em Uberaba

O presidente da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (Cohagra), Davidson Chagas, revelou que cerca de 120 casas do projeto federal Minha Casa Minha Vida estão em situação irregular em Uberaba. A situação prejudica o andamento da fila de famílias desabrigadas, que gira em torno de 3.200, atualmente. Para ser considerada irregular, a habitação tem que estar desocupada ou ocupada de maneira clandestina. E a fiscalização é obrigação do ente público, em Uberaba representado pela Cohagra, e dos bancos financiadores, como BB e Caixa Econômica Federal. Verificada a situação ilegal, a Cohagra encaminha para os bancos os documentos para negociarem a reintegração de posse. (Jornal da Manhã – Uberaba)