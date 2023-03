Um corpo carbonizado foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (29) na estrada que dá acesso à comunidade rural do Córrego do Paiol, em Divinópolis.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo é do sexo feminino, entre 12 e 14 anos.

Um morador passou pelo local, viu o corpo e acionou a Polícia Militar.

A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Posto-Médico Legal para exames.

Fonte: Sistema MPA