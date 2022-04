O corpo de um delegado foi encontrado boiando às margens de lagoa em clube de Pingo D’água, na região do Vale do Rio Doce, nesse domingo (3).

De acordo com a Polícia Civil (PC), Eduardo Vinícius Carvalho trabalhava em delegacia de Nova Era, na região Leste do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram os seguranças do clube que retiraram o corpo da vítima, que não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar também foi chamada para registrar a ocorrência. O carro do delegado foi encontrado no estacionamento do estabelecimento.

A PC aguarda a finalização dos laudos periciais para concluir a investigação.

Fonte: Hoje em Dia