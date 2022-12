O novo técnico do Atlético, Eduardo Coudet, foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (15), na Cidade do Galo. O treinador de 48 anos é conhecido por impor esquema tático ofensivo e, em seu primeiro contato com a Massa Atleticana, afirmou que não deixará esse estilo de lado, embora ainda não tenha tido tempo suficiente para conhecer seus jogadores a fundo.

“Seguramente, o 4-1-3-2 é o sistema que mais gosto. Em condições normais, eu gosto de jogar com dois atacantes centralizados”, cravou o novo técnico. Porém, antes do esquema tático, ele falou sobre sua motivação ao liderar o time e foi direto: “queremos ser os melhores”.

Com um pensamento de vencedor, Coudet explicou que sua equipe técnica, incluindo o analista de desempenho, trabalha para ser protagonista em tudo que disputa, em todos os duelos, seja jogando em casa ou fora. “Vamos trabalhar e fazer isso da melhor maneira”, pontuou.

A respeito da primeira disputa da temporada, o Campeonato Mineiro, que terá início para o Galo no dia 21 de janeiro, às 16h, contra a Caldense, no Mineirão, “Chacho”, como é conhecido o treinador, afirmou que o Atlético começará a competição já com um estilo bem demarcado. Esta foi a única informação sobre a disputa, pois o técnico se mostrou calmo e planeja pensar em uma etapa por vez.

“O principal é se preparar da melhor forma. Pensar no primeiro jogo, em mostrar a melhor coisa. Depois vamos melhorando e tendo mais ritmo. Pensar na finalização de um torneio quando ainda nem começamos a preparação é muito difícil”, finalizou Coudet.

Apresentação

Eduardo Coudet foi anunciado pelo Atlético no dia 19 de novembro e chegou a Belo Horizonte na última terça-feira (13) e, na quarta-feira (14), participou da reapresentação do elenco antes de ser oficialmente apresentado. Ele explicou que “conhecer o time” pesou muito na hora de aceitar o convite.

“Foi um pouco de tudo. Conhecia esse clube, gente que estava trabalhando aqui. Era uma forma de trabalhar em grupo. É um desafio e estou com gana. Pensei que iria descansar um tempo, mas a ideia me atraiu muito”, disse o treinador, que agradeceu a oportunidade de poder comandar o time alvinegro. “Estou muito contente de estar aqui, com muita expectativa e sabendo da responsabilidade que assumi”.

Durante a apresentação, “El Chacho” fez questão de relembrar do treinador Cuca, que estava no comando do Galo antes de sua chegada. “Estou substituindo um grande treinador, como era o Cuca. Aproveito para mandar um grande abraço pra ele”, disse o novo comandante.

Tanto treinador, quanto jogadores, seguem concentrados na Cidade do Galo até o dia 22 de dezembro. Durante esse período, os trabalhos acontecerão em dois períodos sendo que nesta quinta-feira (15), serão intercalados com avaliações médicas e fisiológicas.

Fonte: Hoje em Dia