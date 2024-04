Após duas derrotas e um empate, finalmente veio a primeira vitória do Atlético sobre o Cruzeiro na Arena MRV. E foi em grande estilo. Nesse sábado (20), o time comandado por Gabriel Milito goleou a Raposa por 3 a 0 e venceu seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada pela 3ª rodada da competição.

Os gols do Galo, todos marcados no primeiro tempo, foram de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana.

Além de quebrar o tabu no estádio, o Galo também ultrapassou o time celeste na competição nacional. Com cinco pontos, o Alvinegro tem um mais que o rival, que tem uma vitória, um empate e uma derrota.

O Atlético volta a campo na próxima terça-feira (23). Líder do Grupo G da Copa Libertadores, o time mineiro recebe o Peñarol, do Uruguai, na Arena MRV. O duelo também está marcado para 21h (de Brasília).

O Cruzeiro, por sua vez, tem desafio pela Copa Sul-Americana. No Chile, os comandados de Fernando Seabra encaram o Union La Calera, pela 3ª rodada do Grupo B. A bola também rola a partir das 21h.

Milito inovou na escalação

Na sétima partida no comanda do Atlético, o técnico Gabriel Milito fez escalação ousada para encarar a Raposa. Com apenas Jemerson como zagueiro de ofício, ele surpreendeu e jogou o time para cima.

Única mudança no Cruzeiro

Sem poder contar com o argentino Lucas Romero, expulso na partida com o Fortaleza, o técnico Fernando Seabra fez apenas uma mudança na equipe celeste. Ele promoveu a entrada de Filipe Machado.

Primeiros minutos de muito estudo

Os primeiros minutos do clássico foram de estudo dos dois lados. O Cruzeiro, visitante, até chegou a ser mais intenso do que o Atlético. Porém, sem levar susto ao goleiro Everson.

Empurrado pela torcida, o Galo melhorou e partiu para o ataque.

Golaço de Zaracho!

Aos 25, veio o primeiro gol da partida. Após grande jogada de Gustavo Scarpa, Matías Zaracho fez deu um lindo voleio e estufou a rede cruzeirense.

Paulinho amplia

Nos minutos seguintes, o Galo seguiu pressionando. O Cruzeiro, por sua vez, tentou dar resposta imediata, mas sem sucesso. Aos 34, veio o segundo. Novamente com jogada iniciada por Scarpa, Hulk chutou forte e, no meio do caminho, Paulinho desviou a bola e ampliou.

Em 16 partidas na temporada, o camisa 10 fez seis gols.

Melhor chance do Cruzeiro

Aos 43 minutos, Matheus Pereira tocou para Lucas Silva. Da entrada da grande área, o volante enxergou Rafa Silva. O atacante chutou, a bola ia entrando, mas Alan Franco salvou o que seria o tento cruzeirense.

Virou goleada

Aos 45 minutos, veio o terceiro. Arana arriscou de fora da área e surpreendeu o goleiro Anderson. O arqueiro cruzeirense falhou e o placar da Arena MRV apontou 3 a 0 para os donos da casa.

