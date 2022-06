A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico nesta terça-feira (14).

No informativo, consta o registro do óbito de uma paciente formiguense com resultado positivo para Covid-19.

A paciente era uma mulher de 78 anos, que estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela faleceu no último sábado (11).

Até o momento, 314 óbitos já foram confirmados no município.