A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo boletim epidemiológico, na tarde desta terça-feira (14).

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 93 novos casos de coronavírus.

De acordo com o boletim, 388 casos estão em acompanhamento.

Até o momento, 21.250 pessoas no município já foram infectadas com o novo coronavírus.

Dois pacientes estão hospitalizados na enfermaria da Santa Casa. Um paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

Um paciente de Formiga está ocupando um leito da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Outro está internado na UTI da UPA.

No informativo de hoje (14), consta ainda o registro do óbito de uma paciente formiguense. A mulher, de 78 anos, estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela faleceu no sábado (11).

Até o momento, 314 óbitos já foram confirmados no município.