O Rock’n Rotary agitou a praça da Matriz, um dos cenários mais charmosos de Formiga, no sábado (11). Cerca de 3 mil pessoas estiveram no local para o evento, promovido pelo Rotary Club de Formiga em parceria com o Mr. Rock Eventos.

A cena do rock roll já faz parte da história da cidade e, mais uma vez, alegrou formiguenses e visitantes. O Rock’n Rotary foi cuidadosamente preparado para todas as idades e teve entrada gratuita, cumprindo o seu propósito social.

Durante a tarde, a criançada se divertiu na área kids enquanto os pais curtiam o som das bandas Bodeus Rock Band e T-Rox. No início da noite, foi a vez da Let it Beatles apresentar um emocionante tributo aos Beatles e logo depois a banda 32 Dentes subiu ao palco, com a praça lotada.

O evento começou às 12h, estava marcado para terminar às 22h, mas boa parte do público continuou curtindo a bebida, a comida e o local mesmo após o término dos shows.

Como o Rock’n Rotary tradicionalmente tem uma proposta social, a renda da cozinha e de parte de do bar será revertida em ações do Rotary.

Para o rotariano Deyvid Arantes, que esteve à frente da organização, com a colaboração dos demais rotarianos do Rotary Club de Formiga e do Mr. Rock, o Rock’n Rotary superou as expectativas mais uma vez. “Estamos cada vez mais profissionais em eventos e os amantes do rock podem esperar que o próximo será em breve e ainda melhor”, destacou.

