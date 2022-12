Com foco maior nas doações por meio do cartão humanitário, a Cruz Vermelha Brasileira (CVB) quer triplicar o número de doações para as vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Estado. No ano passado, 5.044 chefes de famílias receberam o benefício. A expectativa é ultrapassar 15 mil.

O cartão é entregue às famílias com uma recarga em dinheiro para que elas comprem o que realmente for necessário, incluindo, por exemplo, materiais de construções. Segundo a CVB, essa forma de ajuda possibilitou uma resposta mais rápida e efetiva para as famílias que aguardavam por doações, devido aos altos custos que envolvem armazenamento, aquisição, separação, empacotamento e logística de distribuição.

Lançada em novembro deste ano, a instituição reafirmou a importância de doações e da ajuda de todos, principalmente após a tragédia ocorrida na última segunda-feira (26), em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, que vitimou três pessoas e deixou uma desaparecida.

De acordo com a instituição, a campanha, que vai até março de 2023, acontece em um momento decisivo em Minas, “quando os principais fenômenos de desastres naturais acontecem devido às chuvas mais intensas ou prolongadas”.

Até o momento, 110 cidades já decretaram situação de emergência devido às chuvas no estado. Ao menos 1.508 pessoas estão desabrigadas, necessitando de abrigo público, e 7.412 estão desalojadas, recorrendo a casa de familiares ou de amigos. Treze pessoas morreram desde o início do período chuvoso

Interessados em ajudar podem fazer doações por meio da chave pix no e-mail [email protected] Todo o valor arrecadado segue diretamente para a Cruz Vermelha e depois é redirecionado diretamente para as famílias que sofreram o impacto das chuvas, através do “Cartão Humanitário”.

Doações físicas também estão sendo aceitas na sede da Cruz Vermelha, Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro, Belo Horizonte. No local podem ser doados água, cestas básicas, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e material de limpeza.

Fonte: Hoje em Dia