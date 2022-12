O Santos anunciou que o escudo do clube vai sofrer uma alteração a partir do próximo ano com a adição de uma coroa, em homenagem ao Rei Pelé, maior jogador e ídolo da história do clube. A mudança já foi aprovada e será utilizada pelos jogadores que atuarão na Copinha, no dia 04 de janeiro.

A homenagem a Pelé está posicionada acima das duas estrelas já tradicionais no escudo do Santos, que representam os títulos mundiais de 1962 e 1963, conquistados com a participação do Rei. A alteração já consta no novo estatuto do clube, que foi aprovado em novembro.

O Santos já havia feito outras duas homenagens a Pelé em seus uniformes nos últimos anos. Em 2019, quando o Rei completou 79 anos, a coroa se fez presente acima do escudo na camisa de Soteldo, que usava a 10 do clube. Em 2011, ano em que o clube venceu a Libertadores, uma coroa foi adicionada dentro do zero do número 10, que era usada por Paulo Henrique Ganso.

Pelo Santos, Pelé atuou por 1.116 jogos e marcou incríveis 1.091 gols, sendo que o milésimo de sua carreira foi a camisa santista, a qual vestiu por 18 anos. O Rei do Futebol segue internado por conta de um câncer no cólon há cerca de um mês.

Fonte: Hoje em Dia