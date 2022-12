O Cruzeiro anunciou a contratação do meia Nikão, que pertence ao São Paulo. O jogador assina por empréstimo de uma temporada, sendo que o Cruzeiro terá opção de compra ao fim do contrato.

“Muito feliz de estar vestindo essa camisa, que é muito grande e sempre foi meu time do coração”, disse o jogador, que revelou fotos quando criança vestindo a camisa do Cruzeiro.

Nikão chegou ao São Paulo neste ano após ser um dos grandes destaques do Athletico-PR campeão da Copa Sul-Americana 2021. No entanto, o jogador sofreu com lesões e não rendeu o esperado. Agora, no Cruzeiro, tentará o bom futebol que demonstrou no clube paranaense.

No tricolor paulista, Nikão possuía um dos maiores salários do elenco, girando em torno de R$ 550 mil por mês. Como o São Paulo não aceitou dividir os salários do atleta com o Cruzeiro, ele se adequou a situação financeira do clube, que possui teto salarial em torno de R$ 300 mil.

