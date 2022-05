Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela primeira vez na Série B do Brasileiro, em partida que começa às 16h deste domingo (8), no Independência. E o duelo vale, no mínimo, a vice-liderança do campeonato. O Tricolor e a Raposa possuem, cada, dez pontos, três a menos que o Bahia, na ponta da competição. O time celeste aparece atrás dos gaúchos por conta do saldo de gols: 4 a 2.