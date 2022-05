O professor Dr. Heslley Machado Silva publicou, pela editora: Generis Publishing, o livro “Professores de Biologia e Ensino de Evolução: Uma Perspectiva Comparativa entre Estado e Igreja na América Latina”.

O texto é fruto de sua tese e trata sobre conflito entre o conhecimento científico e religioso ressurgido em diversas esferas da sociedade em todo o mundo. Ele realizou seu Doutorado em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais (2015), no programa Latino-americano e linha de pesquisa Educação e Ciência.

A obra traz informações sobre sua investigação em três países, na busca da melhoria do ensino de Biologia e, em especial, do tópico da Evolução Biológica, que muitas vezes é dificultado pela polêmica que gera na sociedade e na sala de aula. Nessa trajetória, o estudioso coletou dados na Argentina, Brasil e Uruguai, com professores de Biologia, o que possibilitou uma comparação das questões pertinentes aos temas que permeiam o ensino da evolução biológica.

De acordo com o docente, sua tese gerou um grande número de artigos divulgados em revistas nacionais e internacionais e apresentações em congressos na Europa e na América Latina. Também propiciou ao escritor desenvolver um projeto de pesquisa na Universidade de Oxford, no Reino Unido, com financiamento da Fundação Norte-americana John Templeton, o que viabilizou o seu pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal.

Heslley Machado Silva agradeceu o apoio que sempre recebeu do Centro Universitário de Formiga, do seu Núcleo de Pesquisa e da Reitoria, para o desenvolvimento de suas pesquisas. O livro tem 244 páginas e pode ser adquirido neste link.

Fonte: Unifor-MG